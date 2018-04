Serie A, Fiorentina-Napoli 3-0: Simeone condanna Sarri

Una settimana dopo l'impresa allo Stadium, è arrivato il contro-ribaltone. Alla rocambolesca vittoria della Juventus a San Siro segure la sconfitta per 2-0 del Napoli sul campo della Fiorentina: a 270 minuti dalla fine del campionato, gli azzurri tornano a 4 punti di distanza dai bianconeri e vedono evaporare quasi tutte le speranze di scudetto.



Se ieri la Juve si è trovata a giocare in superiorità numerica dopo 18 minuti, il Napoli oggi è stato costretto a rimanere in dieci dopo 540 secondi: lancio in profondità per Simeone che brucia Koulibaly, Mazzoleni fischia il rigore e ammonisce il difensore. Ma la VAR ribalta tutto: calcio di punizione, il fallo (simile per dinamica a quello di Benatia su Lucas Vazquez in Champions League) arriva fuori area, e rosso per il senegalese.



Sarri sceglie di togliere Jorginho per inserire Tonelli giocando di fatto con il 4-2-3 e la mossa non paga: la Fiorentina con il rientrante Badelj domina a centrocampo dove Hamsik fa sempre fatica mentre davanti Callejon e Mertens continuano nel periodo nerissimo. Il vantaggio viola arriva poco dopo la mezz'ora ed è esplicativo dello sbandamento azzurro: lancio dalle retrovie di Biraghi, incomprensione Tonelli-Hysaj, Giovanni Simeone si trova solo contro Reina e lo batte (sotto le gambe) col sinistro.



Degli ospiti solo Allan non si arrende ma, nonostante un paio di combinazioni buone tra Mertens e Callejon, il Napoli non si vede quasi mai dalle parti di Sportiello. Gli ingressi di Zielinski e Milik, lasciando l'atteggiamento tattico invariato, non sortiscono effetti e arriva il raddoppio viola: Hysaj rischia l'autogol da calcio d'angolo, Reina salva ma il Cholito è ancora implacabile sotto rete. Il resto della partita è puro controllo dei padroni di casa che nel finale segnano anche il tris e ri-agganciano la Sampdoria all'ottavo posto lasciando ancora aperto il discorso Europa League.

