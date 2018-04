Serie A, Fiorentina-Napoli

Una settimana dopo, è arrivato il contro-ribaltone. Alla rocambolesca vittoria della Juventus a San Siro segure la sconfitta del Napoli sul campo della Fiorentina: a 270 minuti dalla fine del campionato, gli azzurri tornano a 4 punti di distanza dai bianconeri e vedono evaporare quasi tutte le speranze di scudetto. Se ieri la Juve si è trovata a giocare in superiorità numerica dopo 18 minuti, il Napoli oggi è stato costretto a rimanere in dieci dopo 540 secondi: lancio in profondità per Simeone che brucia Koulibaly, Mazzoleni fischia il rigore e ammonisce il difensore. Ma la VAR ribalta tutto: calcio di punizione e rosso per il senegalese.



Sarri sceglie di togliere Jorginho per inserire Tonelli giocando di fatto con il 4-2-3 e la mossa non paga: la Fiorentina domina a centrocampo dove Hamsik fa sempre fatica mentre davanti Callejon e Mertens continuano nel periodo nerissimo. Il vantaggio viola arriva poco dopo la mezz'ora ed è

L'OMAGGIO DEL NAPOLI AD ASTORI