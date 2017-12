Serie A, Fiorentina-Milan 1-1: botta e risposta Simeone-Calhanoglu

Botta e risposta tra Fiorentina e Milan che si spartiscono un punto a testa: 1-1 giusto dopo un primo tempo equilibrato e privo di emozioni e una ripresa di fiammate, due su tutti i gol segnati nell'arco di tre minuti. Per i viola - al sesto risultato utile consecutivo anche se con quattro pareggi - un altro passo in avanti in classifica, per i rossoneri (che per la prima volta nella nuova gestione non perdono una volta andati in svantaggio, buona notizia dopo i 120' ad alta tensione del derby) finisce l'emorragia di risultati in campionato ma la rincorsa europea rimane comunque complicata.



Gattuso fa cinque cambi rispetto alla coppa Italia, a partire dal portiere: rientra Gigio Donnarumma, che bagna la 100.a presenza con il Milan con una grande prestazione. Le due più grandi occasioni del primo tempo, infatti, sono di stampo viola nel finale: il numero 99 rossonero prima esce alla grande su Simeone, poi chiude (con l'aiuto della traversa) il colpo di testa ravvicinato di Gil Dias. Qualche minuto prima, polemiche dei padroni di casa per un fallo di Romagnoli sul Cholito lanciato in porta che Banti punisce con il giallo.



La ripresa si apre con altre prospettive, lo dicono anche i cambi degli allenatori: Pioli inserisce Chiesa e Gattuso prova con Calhanoglu. I risultati si vedono quasi subito, con i portieri in evidenza: ottimo Donnarumma su Badelj così come Sportiello su Suso. Il botta e risposta arriva tra il 71' e il 74': Simeone anticipa Bonucci di testa e impatta alla grande il cross di Biraghi ma il vantaggio della Fiorentina dura poco, il tempo per Calhanoglu di ribattere in rete la parata di Sportiello sul tiro a giro di Suso.