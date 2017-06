Serie A, Fiorentina-Milan 0-0: Ilicic tradisce Sousa dal dischetto

Fiorentina e Milan pareggiano 0-0 al Franchi al termine di una bella partita in cui sono mancati solo i gol, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. La squadra di Sousa ottiene il quarto risultato utile consecutivo e sale a 8 punti in classifica (ma deve recuperare 60' della gara contro il Genoa), mentre i rossoneri, che hanno mantenuto la porta inviolata per la terza gara di fila (non succedeva dal maggio 2013), agganciano Roma e Lazio in classifica a 5 lunghezze dalla Juve capolista.

Sousa deve rinunciare ad Astori acciaccato e schiera Salcedo nella difesa a tre, c'è Badelj, vicino ai rossoneri in estate, in cabina di regia e torna titolare Kalinic supportato nel tridente da Borja Valero e Ilicic. Montella conferma invece la squadra che ha battuto la Lazio, con Calabria di nuovo dal primo minuto a destra e Bacca al centro dell'attacco.

L'inizio è subito divertente, Ilicic mette i brividi a Donnarumma con un sinistro dal limite, Niang punge in un paio di occasioni ma è impreciso, poi la Fiorentina prende il possesso del campo e costringe i rossoneri sulla difensiva. Kalinic protesta per un presunto rigore poi, a metà primo tempo, Calabria commette un'ingenuità, stende Borja Valero in area (venendo giustamente solo ammonito, come chiarito dal nostro Graziano Cesari) e ragala ai viola un tiro dal dischetto che Ilicic calcia sul palo (primo errore su 9 tentativi in Serie A per lo sloveno). Il pericolo corso sveglia il MIlan, che torna ad essere pericoloso con Bacca, ma nel finale di frazione è ancora la Fiorentina a rendersi pericolosa e lo 0-0 con cui le squadre vanno a riposo sta un po' stretto agli uomini di Sousa.

La ripresa inizia sulla falsariga del primo tempo, con la Fiorentina a fare la partita e il Milan che cerca di graffiare in contropiede come al 6', quando Bonaventura va vicinissimo al gol dopo uno scambio con Niang. Pochi minuti dopo è lo stesso francese a sfiorare il vantaggio e sul ribaltamento di fronte arriva il primo tiro viola del secondo tempo, con Donnarumma che dice di no a Kalinic non senza difficoltà. La Fiorentina mantiene il possesso ma cala un po' fisicamente e il Milan è pericoloso ad ogni ripartenza (Tatarusanu è super su NIang a metà ripresa), Borja Valero costringe Donnarumma a un grande intervento, ma la partita non si sblocca nonostante i tentativi di Kalinic e una grande girata di Bacca a 5' dal termine. Nel finale proteste rossonere per un fallo da ultimo uomo di Tomovic (che andava espulso, come confermato da Graziano Cesari) su Luiz Adriano al limite, non dentro, dell'area. Un buon punto per il Milan (come dimostrato dai cambi assolutamente difensivi di Montella), mentre Sousa può recriminare per un'occasione sprecata e per quel rigore sbagliato da Ilicic.