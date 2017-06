Serie A, Fiorentina-Lazio 3-2: Sousa resta aggrappato all'Europa

Nel primo anticipo della 36.ma giornata di Serie A la Fiorentina batte 3-2 la Lazio e tiene aperta la corsa al sesto posto che dà accesso ai preliminari di Europa League. I viola tornano al successo dopo tre giornate e ringraziano Kalinic: l'attaccante croato entra nella ripresa e spacca in due il match segnando e propiziando l'autogol di Lombardi. Sousa può respirare anche se nel prossimo turno al San Paolo contro il Napoli dovrà fare a meno degli squalificati Astori e Borja Valero.



Trattiene il fiato sul fronte opposto Inzaghi: Parolo e Lukaku sono stati costretti ad abbandonare il terreno di gioco per problemi muscolari e la loro presenza per la finale di Coppa Italia con la Juventus in programma mercoledì è in forte dubbio. Due brutte notizie in una giornata che doveva essere tranquilla e solo di preparazione alla supersfida con i bianconeri...



FIORENTINA-LAZIO 3-2 (Qui cronaca e tabellino)



A dispetto dell'ampio turnover effettuato da Inzaghi in vista della finale di Coppa Italia con la Juventus (solo quattro i titolari non risparmiati: Strakosha, Bastos, Parolo e Keita), la Lazio che scende in campo al Franchi gioca alla pari contro una Fiorentina impegnata nella rincorsa al sesto posto. Le dichiarazioni della vigilia del tecnico biancoceleste ("Tutti i giocatori della rosa sono di prima fascia") non si rivelano peregrine come qualche addetto ai lavori ha sottolineato. Sono anzi gli ospiti, seppur rimenggiati, a farsi preferire già nella prima frazione: il più attivo è Luis Alberto che sulla trequarti mette in crisi la difesa viola e sfiora il vantaggio (traversa alta su punizione e gran destro deviato da Tatarusanu). L'undici di Sousa prova a ribattere colpo su colpo (conclusione da fuori di Chiesa e deviazione debole di Babacar da buona posizione) dando però la sensazione di essere disposta in maniera meno ordinata rispetto ai rivali.



Queste sensazioni sono confermate nella ripresa, soprattutto al 52' quando Keita sigla la rete del vantaggio (15° centro stagionale) sfruttando nel migliore dei modi sul filo del fuorigioco l'invito dello scatenato Luis Alberto. Lo svantaggio sveglia la Fiorentina: Strakosha è super su Babacar e rimedia a un suo precedente errore. Sousa si gioca il tutto per tutto effettuando tre cambi in contemporanea (dentro Sanchez, Kalinic e Tello): la scelta viene premiata perché due minuti più tardi (67') Babacar pareggia i conti di testa su cross di Vecino dalla destra. Nell'occasione Strakosha non appare esente da colpe. I toscani insistono mentre i biancocelesti arretrano e subiscono due gol nel giro di 4'.



Al 73' Kalinic insacca dopo una respinta corta di Strakosha e al 73' colpisce il palo prima della goffa deviazione di Lombardi nella propria porta. La notizia peggiore però per Inzaghi è l'uscita di Parolo per infortunio muscolare (dopo quelli avvertiti da Lukaku a inizio ripresa): il centrocampista lascia i compagni in 10 perché tutti i cambi sono già stati effettuati. Gli Aquilotti però non mollano e riaprono i conti con Murgia, autore di un inserimento e di uno stacco aereo da applausi all'81'. Il risultato non cambia più.