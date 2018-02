Serie A, Fiorentina-Juventus 0-2: decidono Bernardeschi e Higuain

Nell'anticipo della 24.a giornata di Serie A la Juventus vince 2-0 a Firenze, grazie all'ex Bernardeschi e a Higuain, e scavalca in testa alla classifica il Napoli, impegnato domani sera al San Paolo contro la Lazio. La prestazione dei bianconeri, in sofferenza per lunghi tratti contro una bella Fiorentina, dal punto di vista del gioco è stata tutt'altro che irresistibile ma i numeri per i torinesi inziano a essere strepitosi. Per la Juve 11 vittorie di fila tra Serie A e Coppa Italia (8 in campionato) con un solo gol subito nelle ultime 16 gare. La difesa è diventata un vero e proprio bunker: Allegri (200 panchine con i Campioni d'Italia), in seguito alla sconfitta con la Sampdoria dello scorso 19 novembre, ha chiuso la porta a chiave. E in Italia, non è un mistero, alla fine trionfa chi ha il reparto arretrato più forte.



LA PARTITA (Qui cronaca e tabellino)

Dopo una lunga fase di studio con la tattica a farla da padrona Guida al 19' assegna un rigore alla Fiorentina per tocco col braccio di Chiellini su cross di Benassi. Il fischietto torna però sui suoi passi due minuti più tardi (quando Veretout era già pronto a calciare il penalty) su segnalazione del Var Fabbri per dubbia posizione di fuorigioco dello stesso Benassi in avvio dell'azione. Il 'pericolo scampato' non sveglia i bianconeri, decisamente sottoritmo, mentre i padroni di casa alzano la pressione giocando costantemente nella metà campo rivale con buona intensità e aggressività. I Viola non sbagliano praticamente nulla e sfiorano il vantaggio al 38': Gil Dias, servito da Chiesa, colpisce un palo clamoroso al termine di una veloce ripartenza a Buffon battuto. Dalle parti di Sportiello non succede invece nulla nei primi 45': l'estremo difensore resta inoperoso e non corre alcun rischio.



In avvio di ripresa la trama resta identica. I toscani mettono subito i brividi a Buffon: Chiesa mette in mezzo ma Simeone non arriva sulla sfera. Al 56' però i bianconeri passano: Bernardeschi, il grande ex fischiatissimo, su punizione beffa Sportiello sul suo palo. La Fiorentina reagisce rabbiosamente assediando i Campioni d'Italia: Marchisio ribatte la conclusione ravvicinata di Badelj. Allegri a questo punto ridisegna i suoi inserendo Barzagli e Douglas Costa per Lichtsteiner e Marchisio: il brasiliano in contropiede offre subito un assist invitante a Higuain, chiuso all'ultimo. Si tratta di una pausa nel lungo forcing dei gigliati che vanno a sbattere su un grande Buffon, decisivo nello sbarrare alla strada a Thereau con un'uscita tempestiva. Nel finale la formazione di Pioli cala dal punto di vista fisico e all 86' Higuain, su lancio di Chiellini, scatta sul filo del fuorigioco prima di chiude definitivamente i conti.