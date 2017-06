Serie A, Fiorentina-Juve 2-1: Sousa fa l'impresa, quarta sconfitta per Allegri

FIORENTINA-JUVENTUS 2-1 (clicca qui per tabellino, cronaca e classifica)



Quarta sconfitta in 19 partite: la dominante Juve probabilmente vincerà lo stesso il campionato, ma l'impressione che non sia la stessa degli ultimi anni viene confermata anche a Firenze. I viola vincono 2-1 e al di là della naturale sofferenza finale, lo fanno comandando il gioco per almeno 70 minuti: le emozioni di questa impresa forse convinceranno Kalinic, al nono gol in campionato, a dire no alla Cina. Intanto la Roma, adesso, è a un solo punto dalla capolista che però ha una partita da recuperare (a Crotone, l'8 febbraio): la lotta per lo scudetto, al momento, è di sicuro riaperta e anche il Napoli, poco più dietro, sogna.



Recuperata la BBC al completo, Allegri sceglie di tornare al 3-5-2 rispolverando Cuadrado a destra con Alex Sandro sull'altra fascia e rinunciando al rinato Pjanic di questo periodo. Il problema, però, non è il modulo, né probabilmente gli interpreti: il punto è che la Juve scende in campo con un atteggiamento molle che tradisce il proprio dna ripetendo l'errore commesso a Marassi contro il Genoa. Nascono così le tre occasioni in 4 minuti che la Fiorentina costruisce tra il 7' e l'11' sfiorando il gol due volte con Vecino (che colpisce anche il palo esterno) e una con Chiesa. Poi, in verità, i bianconeri sembrano trovare le misure, ma lasciando sempre l'iniziativa agli avversari che continuano su un ritmo indiavolato e chiudono il primo tempo in vantaggio: merito di Kalinic che trova il diagonale vincente al 37', demerito di Banti che non vede il fallo di Bernardeschi su Alex Sandro sull'avvio dell'azione e in parte anche di Buffon, sorpreso dal tiro del croato.



La Juve riesce almeno a reagire prima dell'intervallo rendendosi pericolosa con Cuadrado e Higuain (che reclama un rigore inesistente), ma nella ripresa non cambia marcia e viene punita ancora una volta: dopo un'occasione fallita da Kalinic, Chiesa si avventa sul lancio di Badelj, non tocca il pallone, così è lo strano rimbalzo a ingannare Buffon. Higuain, stavolta, riesce ad accorciare subito le distanze, ma il gol che riapre immediatamente la partita non ne cambia subito l'inerzia, perché la Juve difetta in intensità. Ci vuole qualche minuto affinché l'ingresso di Pjaca dia l'effetto sperato: i viola soffrono, ringraziano Tatarusanu per un grande intervento sul solito Pipita e poi anche Dybala per una clamorosa occasione fallita, ma alla fine la spuntano. E per Sousa è una bella boccata d'ossigeno: ora magari i tifosi riusciranno a volergli bene. Del resto ha vinto la Partita, quella che da queste parti vale una stagione.