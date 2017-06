Serie A, Fiorentina-Inter 5-4: nuovo crollo nerazzurro

E' ancora un'Inter versione "fare e disfare" quella che al Franchi getta via in modo praticamente irrecuperabile, considerando calendario ma soprattutto atteggiamento, le residue chance di Europa League. I nerazzurri iniziano bene, vanno sotto, rimontano ma poi spengono la luce nella ripresa prendendo tre gol in otto minuti - oltre al rigore sbagliato da Bernardeschi -, cercano il forcing finale ma la Fiorentina alla fine vince 5-4.



Un'Inter in versione inizio stagione o, allargando il tiro, versione ultime stagioni per la fragilità mentale seconda solo a quella difensiva, enormi sbandate tattiche, ancora problematiche le situazioni di difesa sui calci piazzati, senza grinta (zero ammoniti) e con l'improvvisazione finale del modulo 3-2-1-4 che certifica come pure Stefano Pioli non abbia più in pugno la situazione della squadra. Diciotto gol subìti nelle ultime 8 partite, Handanovic arriva a quota 45 gol presi in 20 partite al Franchi mentre la squadra non riesce a trovare la via della vittoria ormai da cinque partite (due pareggi, tre sconfitte) nonostante i 24 gol in campionato di Icardi.



Il tecnico nerazzurro conferma la formazione del derby e si trova di fronte a un Paulo Sousa senza Kalinic e Gonzalo Rodriguez. L'Inter parte anche bene, pressing a tutto campo e raddoppi, ma sono i padroni di casa a sbloccarla al 23' con l'inserimento preciso di Vecino tra Medel e Miranda dopo il cross di Milic. I nerazzurri ci mettono poco a riprendersi ed è tutta farina del sacco di Ivan Perisic: al 29' il croato avvia l'azione, serve a Candreva che gli restituisce il favore per il pareggio. Cinque minuti più tardi buco centrale della difesa viola che lascia Joao Mario libero di servire Icardi che si sblocca in trasferta.



Ripresa con una sola squadra in campo, la Fiorentina, almeno escludendo gli ultimi minuti. Al settimo ingenuità di D'Ambrosio che trattiene Babacar in area ma Bernardeschi si fa parare il brutto rigore tentando il cucchiaio (verrà poi fischiato al momento del cambio con Iliic, mossa decisiva di Sousa) ma in otto minuti - dal 62' al 70' - cambia l'intero match: Astori (colpo di testa da angolo), ancora Vecino (tiro da fuori), Babacar (assolo e tiro prima, gol da due passi in leggero fuorigioco poi) ribaltano il risultato e rendono indolori i sigilli finali da attaccante di razza di Icardi che con la tripletta si porta a casa il pallone di una partita da non ricordare.