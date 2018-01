Serie A, Fiorentina-Inter 1-1: Simeone risponde a Icardi

Tango argentino al Franchi, la Fiorentina riprende l'Inter all'ultimo assalto: finisce 1-1 con le reti di Icardi e Simeone. Pioli trova l'ottavo risultato utile consecutivo (due vittorie e sei pareggi) mentre Spalletti accarezza il sogno di tornare a vincere dopo un mese ma si deve arrendere al 91' a causa dell'emergenza difensiva e del periodo più nero che azzurro che perdura da dicembre: difficoltà - anche numerica - in difesa, esterni spenti e nessuno che riesca a fare da collegamento tra la punta e i due centrocampisti.



Il risultato potrebbe anche andare stretto alla Fiorentina che di occasioni ne ha avute tante, la prima dopo neanche 120 secondi quando Simeone si trova il pallone addosso e conclude a pochi millimetri dal palo. A turno, Thereau e Chiesa sbagliano conclusioni da posizioni pericolose mentre gli ospiti si fanno vedere più che altro con conclusioni da fuori che non impensieriscono Sportiello: Gagliardini e Vecino non trovano le misure, le ripartenze viola sono micidiali e l'emergenza in difesa fa emergere i limiti di questo periodo interista.



La ripresa si apre con la rete di Icardi, bravo e caparbio sulla punizione di Cancelo: prima colpisce di testa e poi, dopo la parata di Sportiello, ribadisce in porta per il vantaggio dell'Inter. Handanovic salva sulla punizione di Biraghi ma è Badelj a disperarsi, lasciato solo in mezzo all'area colpisce male di testa. Nel massimo sforzo viola, arrivano nuovi problemi in difesa per i nerazzurri: Ranocchia esce infortunato, entra Nagatomo con Santon spostato al centro. L'ingresso di Eysseric è decisivo per l'urto finale, il francese in area serve Simeone che da due passi trova il definitivo 1-1.