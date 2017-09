Serie A, Fiorentina-Bologna 2-1: decide Pezzella

Nel secondo anticipo della 4.a giornata di Serie A la Fiorentina supera 2-1 il Bologna nel derby degli Appennini conquistando la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Verona, la prima al Franchi di questa stagione. I viola salgono a quota 6 punti agganciando momentaneamente Milan e Sampdoria e sorpassano la formazione di Donadoni, ferma a 4.



FIORENTINA-BOLOGNA 2-1 (cronaca e tabellino)



Nella prima frazione domina l'equilibrio. Le due squadre, in particolare la Fiorentina, ci provano soprattutto con tiri da fuori senza inquadrare lo specchio della porta. Al termine dei 45' sono soltanto due le occasioni da gol: i padroni di casa si rendono pericolosi con un colpo di testa (troppo debole) di Thereau da posizione ravvicinata e i rossoblù con una deviazione di Palacio sul fondo (assist di Verdi).



Il match si accende nella ripresa nello spazio di due minuti. Al 51' Chiesa fa esplodere il Franchi lasciando partire una destro a giro che si infila all'angolino. La gioia del popolo viola dura pochissimo perché al 52' Palacio sfugge alla marcatura di Astori (il difensore cade a terra e si lamenta per un presunto fallo) e batte di destro Sportiello. L'attaccante argentino non segnava in serie A dal 14 maggio 2016 quando indossava la maglia dell'Inter (retel al Sassuolo).



Una volta raggiunta, la squadra di Pioli si getta in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio e i suoi sforzi sono premiati al 69': corner di Biraghi e stacco vincente di Pezzella, al suo primo centro in maglia viola. Il 2-1 non frena i gigliati, costantemente nella metà campo avversaria e trascinati da uno scatenato Chiesa. Negli ultimi minuti i felsinei tentano però il tutto per tutto: Palacio colpisce di testa un clamoroso palo su cross di Taider deviato da Badelj e Sportiello soffre su alcune palle da fermo. Il risultato non cambia più.