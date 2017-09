Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1: Freuler gela il Franchi

La Fiorentina sogna la vittoria per 93 minuti ma alla fine batte deve arrendersi ad un gran gol di Freuler: al Franchi contro l'Atalanta finisce 1-1 nel posticipo della sesta giornata di serie A. Un risultato meritato per i nerazzurri che, nonostante lo svantaggio dopo neanche 15 minuti e la gran serata di Sportiello, hanno creato gioco e occasioni tali da riuscire a tornare a Bergamo con almeno un punto. Mezzo stop per Pioli che vede sfumare la terza vittoria consecutiva che gli avrebbe consentito di superare in classifica Gasperini, alla tredicesima trasferta consecutiva in gol.



I viola partono subito a tutta e siglano il vantaggio al 12': il pallone lanciato da Thereau è molto spiovente ma Chiesa riesce a controllarlo al volo eludendo la guardia di Palomino prima di scaricare un terrificante destro alle spalle di Berisha (un po' come papà Enrico 16 anni fa). L'Atalanta con l'attacco dei piccoletti - Kurtic, Ilicic, Gomez - scambia bene al limite dell'area viola ma non riesce a sfondare, un'unica occasione nel primo tempo ma è di quelle grosse: Sportiello salva su Freuler con un'uscita disperata ma è enorme l'errore dello svizzero.



Nella ripresa è la squadra nerazzurra a fare la partita, la prima occasione per il pari arriva al quarto d'ora: Pezzella stende Ilicic in area, Gomez va dal dischetto ma Sportiello si supera respingendo il tiro potente e angolato alla sua destra. Entra pure Cornelius, la Fiorentina arretra di 20 metri e il portiere viola si erge ancora a super-eroe: intervento da urlo su Castagne proprio prima del rigore negato (anche dal Var) per l'uscita di Berisha su Gil Dias. Al 92' la clamorosa occasione sprecata da Babacar in contropiede sembra un brutto presagio per i tifosi di casa: e infatti proprio all'ultimo respiro la sponda di Cornelius regala a Freuler l'occasione per rimediare all'erroraccio del primo tempo.