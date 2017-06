Serie A, Fiorentina ancora a secco: pari con l'Atalanta

I fischi con cui il pubblico di Firenze sottolinea il triplice fischio finale sono un buon indicatore del momento della Fiorentina, a secco di vittorie da quattro partite ma soprattutto ancora sottotono dal punto di vista del gioco. Il tabellino, infatti, dice 0-0 ma ai punti vincerebbe l'Atalanta, più convincente in tutto l'arco della partita e che conferma il buon momento di stagione (terzo risultato utile consecutivo). Paulo Sousa si interroga sulla qualità della rosa e sui ricambi ma gente come Borja Valero, Bernardeschi e Kalinic sono lontani parenti dalla versione del 2015, per questo la classifica continua a piangere. Tutto bene invece per Gasperini che si tiene a metà graduatoria, e pensare che solo qualche settimana fa si era parlato di esonero...



Il primo tempo conferma il momento negativo della Fiorentina che soffre l'organizzazione dell'Atalanta, il pressing bergamasco mette in difficoltà la retroguardia dei padroni di casa, soprattutto grazie alle giocate di Gomez e alle incursioni di Conti sulla destra. Eppure sono i viola ad andare per primi vicini al vantaggio grazie all'intraprendenza di Kalinic, caparbio nel recuperare pallone al limite ed entrare in area: il sinistro viene messo in angolo da Berisha. Alla mezz'ora, doppia occasione per l'Atalanta con Conti liberato entrambe le volte sulla destra ma sui cross del terzino non riescono ad avventarsi né Petagna, né Gomez. Sull'altra fascia Dramé si vede bloccare un diagonale pericoloso, confermando la superiorità degli uomini di Gasperini visto che la Fiorentina non va oltre due occasioni poco pericolose di Kalinic (al 36' colpo di testa a lato, al 40' tiro debole).



Nella ripresa i viola mostrano qualche segno di risveglio, soprattutto dopo l'ingresso di Tello che aiuta la squadra a trovare più ampiezza e a soffrire meno sulle fasce. Nei primi dieci minuti è ancora l'Atalanta a bussare verso Tatarusanu ma l'inserimento di testa di Kurtic rimbalza sul campo ed esce. Al 62' Vecino dà la sveglia alla Fiorentina, ma la botta da fuori area è deviata in angolo da Berisha. I nerazzurri abbassano la pressione e fanno densità, Tello scardina la ragnatela con un tiro a giro che non sorprende il portiere albanese. Ben più pericoloso il cross che lo spagnolo serve a Borja Valero, sponda per Kalinic che anticipa Berisha ma spedisce clamorosamente fuori. Nel finale entra Zarate ma senza incidere sul risultato.



