Serie A femminile, ci sarà anche la Juventus

Come preannunciato a metà giugno, la Juventus ha confermato sul sito ufficiale la presenza di una sua squadra femminile nel prossimo campionato di serie A. É stato infatti raggiunto un accordo per l'acquisto del titolo sportivo del Cuneo Calcio Femminile, militante nella massima serie del Campionato Femminile.



A partire dalla prossima stagione, quindi, la Juve avrà sia una formazione in A che una squadra al campionato Primavera femminile come risultato delle opportunità concesse dalla FIGC nell'ambito dello sviluppo in Italia del calcio rosa. Le ragazze delle prima squadra bianconera saranno guidate da Rita Guarino.