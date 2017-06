Serie A, fa tutto Campagnaro: Pescara-Sampdoria 1-1

Un pareggio che non serve a nessuno tra Pescara e Sampdoria, due squadre che erano in cerca di punti e conferme, e che comunque hanno prodotto una partita emozionante e ricca di occasioni, con i portieri sugli scudi. Se la squadra di Oddo almeno smuove un po' la classifica - ma si mangia le mani per il rigore fallito da Caprari e domenica sera rischia di essere penultima -, Giampaolo non cancella del tutto le voci di un esonero rimanendo nelle zone basse della classifica. Gli abruzzesi si sono fatti preferire nei primi 65 minuti di gioco, cioè fin quando le gambe hanno retto l'inferiorità numerica, alla distanza è uscita la Sampdoria che non è riuscita a concretizzare nonostante l'assedio finale.



La Sampdoria va in vantaggio a inizio partita grazie a un autogol: al 12' Campagnaro cerca di anticipare Barreto sul cross di Torreira ma insacca nella propria porta. La squadra di Oddo non si perde d'animo e anzi va subito vicina al pari ma la botta di Caprari viene parata da Viviano. La reazione del Pescara però c'è e si vede, al 23' Campagnaro si fa perdonare, il difensore argentino insacca di testa sul corner battuto da Aquilani. Nei tre minuti successivi, abruzzesi vicini al vantaggio ma Viviano è strepitoso sulle conclusioni di Caprari e Benali. Le squadre allentano i ritmi ma nei cinque minuti finali succede di tutto: prima la risposta di Bizzarri su Budimir, poi il doppio giallo a Coda che lascia i padroni di casa in 10 e infine, al 46', grande riflesso ancora di Bizzarri sul colpo di testa ravvicinato di Quagliarella.



Nonostante l'inferiorità numerica, il Pescara riesce a crearsi la grande occasione per il 2-1 grazie al rigore (generoso) concesso da Celi per una spinta di Sala su Bahebeck. Caprari va sul dischetto ma si fa ipnotizzare da un grande Viviano. Al 63' Bizzarri rischia la frittata sul cross di Bruno Fernandes ma Campagnaro spazza sulla linea di porta. Alla lunga gli abruzzesi accusano la stanchezza per l'inferiorità numerica e la Samp prende campo, creando altre potenziali occasioni con Silvestre e Linetty. Ma la più grossa arriva a un minuto dalla fine, quando la botta di Torreira da fuori area scheggia la traversa. Anche il convulso finale, con i blucerchiati in costante pressione offensiva, produce solo il salvataggio sulla linea di Brugman che lascia il risultato sull'1-1.