Serie A, Empoli-Pescara 1-1: Zeman, la B è più vicina

Finisce 1-1 e nessuno, alla fine di Empoli-Pescara, può avere una sola sensazione piacevole. Non certamente Zeman, perché contro una squadra reduce da sette sconfitte consecutive porta a casa solo un pari che la lascia a 9 punti dalla salvezza a sette giornate dal termine; neppure Martusciello perché se c'era una partita in cui poter uscire dalla crisi era questa. La classifica dei toscani torna a muoversi dopo due mesi, ma il pari è lo specchio di una prova piena di errori e caratterizzata dalla solita sterilità offensiva.



Partita zemaniana, sin dall'inizio. Perché il Pescara riparte con grande velocità, provando a sfruttare gli errori degli avversari proprio come aveva avvertito Martusciello, ma viene spesso infilato centralmente. Così nel giro di dieci minuti si passa dall'occasione per Campagnaro (tiro-cross che supera Skorupski, ma Benali non arriva di un soffio), al gol del vantaggio di El Kaddouri (assist di Marilungo) preceduto da un clamoroso palo di Pasqual su punizione. L'Empoli conferma la netta involuzione del girone di ritorno, quando ha smesso anche di essere una squadra che almeno concedeva poco oltre a produrre quasi nulla, e regala a Caprari due occasioni clamorose: l'attaccante rifiuta il regalo di Veseli al 17' calciando clamorosamente fuori, mentre al 31' accetta quello del compagno Bahebeck, saltando prima il portiere e poi siglando il pari a porta vuota.



Uno spettacolare ma velleitario tentativo di colpo di tacco di Thiam chiude il primo tempo e lascia all'Empoli la sensazione di poter comunque far propria la partita, considerando che persino Croce, il capitano gregario che non tira mai, è riuscito ad avere sul piede la possibilità di far gol. Il problema è che Maccarone, premiato per i 100 gol con la maglia del club prima della partita, siede in panchina come ormai gli capita quasi sempre, e che Thiam si muove molto, ma tira pochissimo. L'ingresso di Pucciarelli al posto di Marilungo non aumenta la pericolosità dei toscani, che sfiorano il gol solo con un'altra punizione di Pasqual di poco fuori e a volte rischiano di subirlo in contropiede, soprattutto nel finale da Biraghi. Così arriva un punto, ma nessun sospiro di sollievo: Palermo e Crotone continuano a sperare.