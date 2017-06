Serie A, Empoli perde a Palermo e retrocede. Il Crotone batte la Lazio e si salva

Nella 38.ma giornata di serie A l'Empoli perde 2-1 a Palermo e retrocede in B. Si salva invece il Crotone che batte 3-1 la Lazio. Sorridono Inter (5-2 all'Udinese) e Torino (5-3 al Sassuolo). Termina 2-2 Fiorentina-Pescara.



CROTONE-LAZIO 3-1 (qui cronaca e tabellino)

Partenza sprint degli Squali. Nalini al 14' sigla il suo primo gol in serie A sfruttando l'assist di Rohden dalla destra e la marcatura troppo larga di un distratto Basta. Al 22' Falcinelli, lasciato completamente solo, trafigge di testa Strakosha. Gli ospiti rientrano in partita al 26' grazie a Immobile. La punta non sbaglia il rigore concesso per fallo di Sampirisi su Patric. L'undici di Nicola soffre e tuttavia al 41' Bastos lascia in 10 i suoi compagni per doppio giallo. Nel secondo tempo, al 60', lo Scida esplode di gioia: sponda di Ferrari e stacco aereo di Nalini per il 3-1. I padroni di casa controllano mentre le notizie che arrivano da Palermo aumentano l'entusiamo sulle tribune. Al triplice fischio è festa grande: il Crotone si salva: decisivo uno straordinario finale di campionato.



PALERMO-EMPOLI 2-1 (qui cronaca e tabellino)

Gli azzurri si rendono pericolosi con un sinistro di Krunic deviato in angolo da Fulignati al 26'. L'estremo difensore rosanero si ripete respingendo anche la splendida punizione di Zajc. I toscani aumentano la pressione nei secondi 45 minuti: Maccarone invece di calciare a tu per tu con Fulignati cerca un improbabile passaggio, e in seguito Thiam viene anticipato all'ultimo. Poi in contropiede poi il destro di Krunic lambisce il palo. Al 76' la beffa per la squadra di Martusciello: Nestorovski sorprende tutti di testa e supera Pelagotti. Il centravanti macedone potrebbe raddoppiare subito dopo: sulla sua strada trova però un grande Pelagotti. Il portiere empolese all'84', insieme a Diousse, combina un pasticcio facendosi sorprendere dal pallonetto di Bruno Henrique. Sul fronte opposto Fulignati non è da meno: errore in uscita a favorire il 2-1 di Krunic. Non basta: l'Empoli retrocede in serie B.



INTER-UDINESE 5-2 (qui cronaca e tabellino)

I nerazzurri sbloccano il match al 6': affondo di Santon sulla sinistra e mancino vincente di Eder. I friulani reagiscono sfiorando il pareggio con Zapata ma al 18' arriva il raddoppio di Perisic. L'esterno croato (in procinto di lasciare i nerazzurri per il Manchester United di Mourinho) in spaccata non lascia scampo a Scuffet su servizio dello scatenato Eder. Al 37' il diagonale mancino di Brozovic vale il tris. Il dominio interista prosegue nella ripresa: al 54' Eder capitalizza l'invito di Perisic e da due passi segna il 4-0. Nel finale Balic, l'autorete di Angella e il tap-in di Zapata fissano il punteggio sul definitivo 5-2.



FIORENTINA-PESCARA 2-2 (qui cronaca e tabellino)

Gli ospiti trovano il gol del vantaggio al 15' al termine di un'azione di contropiede: Caprari evita Tomovic e di destro non lascia scampo a Dragowski. Al 37' finisce la partita di Chiesa, espulso per doppia ammonizione nel giro di 60 secondi. Bahebeck al 65' fredda Dragowski (passaggio di Caprari) e 1' più tardi Saponara fa tornare subito in partita la Fiorentina non fallendo da distanza ravvicinata. I viola insistono e agguantano il pari con Vecino all'85': l'uruguaiano si rende protagonista di uno splendido tiro che finisce all'incrocio. Zeman saluta il massimo campionato con un pareggio.



TORINO-SASSUOLO 5-3 (qui cronaca e tabellino)

Partita frizzante e divertente fin dalle prime battute. Boyé al 6' batte Pegolo con uno splendido destro a giro prima del pari realizzato da Defrel al 14' dopo una corta respinta di Hart (tiro di Sensi). I granata si riportano avanti al 22': velo di Belotti e piatto destro di Baselli in area avversaria. La nuova replica della squadra di Di Francesco porta la firma di Defrel al 40': l'attaccante brasiliano è il più lesto nel deviare la conclusione sporca di Politano. Passano 6' e il risultato cambia nuovamente: De Silvestri, servito da Baselli, di destro infila Pegolo per la terza volta. Nella ripresa ancora molte emozioni: Sensi va a una passo dal 3-3 (palo) ma a trovare il gol è Iago Falque. Lo spagnolo al 57' ribadisce alle spalle di Pegolo dopo aver colpito il palo con una sventola dalla distanza. Al 79' timbra il cartellino anche Belotti: per la punta centro numero 26 in questo campionato. Il Sassuolo non si arrende fino alla fine: Defrel all'81' realizza su rigore la sua personale tripletta. Finisce 5-3.