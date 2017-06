Serie A, Empoli-Palermo 1-0: Maccarone entra e decide su rigore

EMPOLI-PALERMO 1-0 (clicca qui per tabellino, cronaca e classifica)



Due minuti di Big Mac per mettere in cassaforte la salvezza, in attesa di chiuderla a chiave. L'Empoli batte 1-0 il Palermo e potrebbe finire il girone d'andata a +7 sulla terzultima se il Crotone non dovesse compiere l'impresa all'Olimpico contro la Lazio: di sicuro tiene a distanza di sicurezza i rosanero, gelati proprio nel momento in cui sembravano poter cambiare le sorti della partita e della loro stagione. Decide Maccarone, appunto, che si ribella così alla terza panchina consecutiva: entra, dopo 60 secondi si procura il rigore e poi lo trasforma.



SPETTACOLO ZERO - L'Empoli se la gioca a modo suo nel primo tempo, fa la partita e rischia pochissimo contro un Palermo che bada soprattutto a non prenderle e che di fatto si rende pericoloso solo alla prima azione, dopo neppure un minuto, col tiro di Rispoli ribattuto da Cosic. Il 3-4-2-1 di Corini, però, rende la vita piuttosto difficile ai toscani che non trovano quasi mai Saponara tra le linee grazie all'aiuto che Quaison e soprattutto Bruno Henrique danno a Jajalo e Gazzi in mezzo al campo. Così il trequartista dell'Empoli, raramente ispirato in questa stagione, non si accende quasi mai e le migliori occasioni arrivano sugli sviluppi di calci piazzati, con un tiro di Bellusci da fuori area deviato da Posavec e uno di Dioussé di poco alto. Mchedlidze, confermato titolare dopo i tre gol nelle ultime due partite del 2016, dimostra di essere in ottima condizione, lotta, ma Cionek gli mette spesso la museruola e il can che abbaia finisce per non mordere.



IL GUIZZO - Il Palermo ha il merito di alzare il baricentro nella ripresa e non è un caso che il divario delle conclusioni pericolose a quel punto penda dalla sua parte: prima ci provano Jajalo e Nestorovski, ma è soprattutto Quaison a impegnare Skorupski. L'Empoli, preso per mano da un rigenerato Dioussé (che sembra tornato ai livelli dell'inizio della scorsa stagione), fa però fatica a ritrovarsi e non basta neppure l'ingresso di Pucciarelli al posto di un deludentissimo Saponara. Almeno fino all'ingresso di Maccarone, atterrato da Cionek e spinto dalla rabbia sul dischetto: la botta sotto la traversa è un messaggio al suo allenatore che non gli aveva concesso neppure un minuto nelle ultime due gare del 2016. Il Palermo non si abbatte sul campo (Balogh sfiora il pari), ma questa sconfitta quasi azzera l'impresa col Genoa e dà una brutta botta alle speranze salvezza. Il nervosismo a fine gara, generato da un presunto rigore negato, forse è figlio proprio di questa consapevolezza.