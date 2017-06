Serie A, Empoli-Lazio 1-2: Inzaghi, notte al quinto posto

Una notte al quinto posto dopo una serata di sofferenza. Simone Inzaghi potrà continuare a sognare l'Europa dopo il colpaccio tutt'altro che scontato a Empoli: non è un caso che la vittoria della Lazio (2-1, gol di Immobile e Keita) sia arrivata al termine di una partita sofferta che i biancocelesti, però, hanno chiuso mettendo in cassaforte tre punti meritati, utili a scavalcare temporaneamente l'Inter, a non perdere di vista l'Atalanta e a tenere distanti Milan e Fiorentina.



Forse non è un caso neppure che la vittoria sia maturata dopo l'ingresso di Keita, poi autore del gol partita, seppur favorito da un'evidente e decisiva deviazione di Costa: gli capita spesso di incidere maggiormente entrando a gara in corso e quando intorno a lui si fa più rumore. Inzaghi si è reso conto che qualcosa non andava dopo quasi un'ora: fino a quel momento era stata comunque la Lazio a fare la partita, creando un paio di pericoli con Immobile e Parolo e rischiando solo all'inizio su una conclusione di Pucciarelli, ma aveva viaggiato al piccolo trotto, senza sprint.



A cambiare la partita, oltre a Keita, è stato Krunic: la sua magia che ha sbloccato il risultato con un pazzesco tiro dalla distanza, ha prodotto la reazione rabbiosa della Lazio che ha pareggiato subito con una zampata di Immobile in area. Poi Keita ha firmato il sorpasso nel momento migliore dei biancocelesti che ormai avevano schiacciato l'Empoli nella sua area. Giusto così: dopo il pari col Milan, Inzaghi ritrova il successo e si rimette in marcia per l'Europa.