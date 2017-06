Serie A, Empoli-Crotone 2-1: Bellusci e Costa piegano i calabresi

Prima vittoria stagionale in campionato per l'Empoli, che batte il Crotone 2-1 e lo lascia sul fondo della classifica ancora a secco di punti. Nel posticipo della terza giornata, i toscani fanno valere il fattore campo e passano in vantaggio al 31' con Bellusci, che sblocca di testa su corner di Pasqual. I calabresi reagiscono e al secondo minuto di recupero del primo tempo trovano il pareggio con Sampirisi. Nella ripresa l'Empoli ricomincia a spingere sull'acceleratore e trova il raddoppio dopo dieci minuti con Costa, che ancora su assist di Pasqual e ancora di testa porta in vantaggio i suoi. Una manciata di minuti dopo Zambelli sfiora anche la terza rete, poi il Crotone esce dal match con 10 minuti di anticipo a causa dell'espulsione per doppia ammonizione di Dussene. A cinque minuti dalla fine Martusciello manda in campo anche Gilardino: per lui è la 500ª presenza in carriera in Serie A.

Martusciello: "Nessuno nasce imparato"

Il tecnico dell'Empoli Martusciello ha commentato così la vittoria sul Crotone: "Quando si vince è qualcosa di bello, perché si vive la settimana in funzione di questo. Siamo molto contenti del risultato e della prestazione, siamo stati più presenti. Contro la Sampdoria abbiamo giocato sotto le nostre possibilità ed è stata anche colpa mia che non sono riuscito a dare anima alla squadra. Ma nessuno nasce imparato".

Nicola: "Nel complesso abbiamo fatto bene"

Nonostante la sconfitta, è soddisfatto il tecnico dei calabresi Nicola al termine della partita: "Secondo me complessivamente abbiamo fatto bene. Nel primo tempo l'Empoli ha avuto un baricentro alto perchè noi avevamo impostato la gara così. Dispiace perchè, pur avendo loro la supremazia territoriale, non abbiamo concesso molto. Sbagliamo noi, sbagliano loro ma mi secca perchè abbiamo perso la partita".