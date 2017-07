Serie A, ecco il calendario del campionato 2017/18

La prima giornata del campionato del 2017/18 regala subito sfide di un certo peso. La Juventus campione d'Italia ospita il Cagliari, partita sempre particolare per l'ex Allegri. L'Inter incrocia Pioli, che con la Fiorentina va a San Siro, e alla seconda va a Roma per lo sliding doors di Spalletti mentre i giallorossi debuttano con l'Atalanta. Trasferta a Verona per il Napoli, il nuovo Milan inizia a Crotone. Le altre partite del primo turno: Bologna-Torino, Lazio-Spal, Sampdoria-Benevento, Sassuolo-Genoa, Udinese-Chievo.



Lazio-Milan è il clou del terzo turno, alla quinta Juventus-Fiorentina e Lazio-Napoli. Il derby della Mole arriva al sesto turno, Milan-Roma grande sfida del settimo mentre l'ottava giornata regalerà tre partite da brividi: Inter-Milan, Juventus-Lazio e Roma-Napoli. A metà girone di andata ecco Napoli-Inter mentre Bonucci trova la sua ex squadra all'undicesima: ecco Milan-Juventus.



Alla dodicesima ecco la stracittadina della Lanterna, Genoa-Sampdoria, accompagnata da Fiorentina-Roma, il turno successivo due grandi incroci: Napoli-Milan e Roma-Lazio. Quattordicesimo turno con Lazio-Fiorentina, alla quindicesima un grande Napoli-Juventus mentre due belle sfide nella sedicesima: il derby d'Italia Juventus-Inter e Napoli-Fiorentina. Penultimo turno, il 18°, con la sfida scudetto dello scorso anno: Juventus-Roma. Si chiude col brivido: Fiorentina-Milan e Inter-Lazio.

GLI ORARI NON CAMBIANO

Prima del calendario, la Lega Calcio aveva comunicato ufficialmente gli orari in cui si giocheranno le partite. Nessuna nuova fascia oraria per favorire il ricco mercato cinese, nessuna novità che riguarda i giorni, resterà tutto come l'anno scorso e quindi si giocherà: sabato ore 18.00 (1 anticipo); sabato ore 20.45 (1 anticipo). Domenica ore 12.30 (1 anticipo); domenica ore 15.00 (6 gare); domenica ore 20.45 (1 posticipo).

I turni infrasettimanali, che sono in programma nella 5.a giornata di andata (20 settembre 2017), nella 10.a giornata di andata (25 ottobre 2017) e nella 14.a giornata di ritorno (18 aprile 2018), si disputeranno mercoledì con inizio alle ore 20.45 (8 o 9 gare), con un posticipo giovedì alle ore 20.45 o un anticipo mercoledì alle ore 18.30 e, ove consentito dal calendario, un anticipo martedì alle ore 20.45.

La 1.a giornata di andata si disputa domenica 20 agosto 2017 con inizio alle ore 20.45 (7 gare), con due anticipi sabato 19 rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.45 e un anticipo domenica alle ore 18.00.

La 2.a giornata di andata si disputa domenica 27 agosto 2017 con inizio alle ore 20.45 (7 gare), con due anticipi sabato rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.45 e un anticipo domenica alle ore 18.00.