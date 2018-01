Serie A, ecco gli arbitri della 20ª giornata

I due big match della 20ª giornata vengono assegnati ad arbitri esperti, sia sul campo che al Var: Valeri di Roma per Fiorentina-Inter con l'ausilio di Fabbri al monitor, Guida di Torre Annunziata per Roma-Atalanta con Rocchi allo schermo. Al Milan tocca Maresca, la Juve sarà diretta da Calvarese, Napoli-Verona da Abisso, c'è Tagliavento per la Lazio.



Ecco tutte le designazioni



Benevento-Sampdoria: Manganiello di Pinerolo (Var Gavillucci)

Cagliari-Juventus: Calvarese di Teramo (Var Banti)

Chievo-Udinese: Chiffi di Padova (Var Mazzoleni)

Fiorentina-Inter: Valeri di Roma (Var Fabbri)

Genoa-Sassuolo: Giacomelli di Trieste (Var Orsato)

Milan-Crotone: Maresca di Napoli (Var Massa)

Napoli-Verona: Abisso di Palermo (Var Mariani)

Roma-Atalanta: Guida di Torre Annunziata (Var Rocchi)

Spal-Lazio: Tagliavento di Terni (Var Irrati)

Torino-Bologna: Damato di Barletta (Var Di Bello)