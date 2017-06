Serie A, è un'Inter da Champions: Lazio travolta 3-0

Nel secondo anticipo della 18.ma giornata di Serie A l'Inter batte 3-0 la Lazio a San Siro. Vanno a segno nella ripresa Banega e Icardi (doppietta). Per i nerazzurri è il terzo successo consecutivo senza subire gol: la zona Champions dista adesso soltanto 4 punti (in attesa della partita tra Fiorentina e Napoli).



Sì, l'Inter è una pretendente seria per la Champions League. E' questo il verdetto della sfida di San Siro con la Lazio. I nerazzurri travolgono i biancocelesti con una grande prova di forza dimostrando che i successi contro Genoa e Sassuolo non erano stati casuali e che il lavoro di Pioli, grande ex di giornata, comincia a dare i suoi frutti. La formazione di Inzaghi viene spazzata via a inizio ripresa, sovrastata dalla furia agonistica degli avversari, incontenibili e mai domi nemmeno dopo la seconda rete. L'Inter sembra aver trovato finalmente quell'equlibrio e quella compattezza a lungo cercati, nei quali spiaccano le individualità e le giocate di campioni quali Icardi e Candreva. Ma danno risposte positive anche giocatori precedentemente in crisi come Banega e soprattutto Kondogbia. Piacevole la conferma di D'Ambrosio, uno dei migliori a Reggio Emilia, mentre Miranda non è più una sorpresa in difesa. La Lazio esce invece da San Siro con le ossa rotte perchè mai era stata messa sotto come questa sera: clamoroso il crollo verticale in avvio di secondo tempo dopo una prima frazione equlibrata con le chance di Immobile e Felipe Anderson. Ma nei momenti clou i capitolini cedono mentalmente (era già successo nel derby) e paiono fragili psicologicamente. Il ko non cancella comunque l'ottimo cammino e la classifica rimane eccellente. Ma da oggi, per un posto in Champions, c'è una pretendente in più, e molto pericolosa.



Pioli deve rinunciare agli squalificati Melo e Joao Mario. Sulla mediana, accanto a Brozovic, gioca Kondogbia e alle spalle di Icardi viene rilanciato Banega. Sugli esterni confermati Candreva e Perisic. Simone Inzaghi lascia Keita in panchina: nel tridente offensivo spazio a Lulic con Immobile e Felipe Anderson. A centrocampo tornano Milinkovic Savic e Parolo ad affiancare Biglia.



Passano 30 secondi e la Lazio sfiora il vantaggio: Handanovic respinge il destro di Immobile dopo uno slalom di Felipe Anderson sulla fascia destra. La risposta nerazzurra è affidata a Perisic: il croato non riesce a deviare di testa da posizione invitante (cross di Candreva). Con il trascorrere dei minuti i nerazzurri prendono possesso aggredendo gli ospiti. A essere ancora pericoloso è però Immobile sempre su invito di Felipe Anderson nell’azione fotocopia dell’avvio: Handanovic devia la conclusione del centravanti capitolino. I biancocelesti insistono sfruttando l’out di destra dove spadroneggia lo scatenato Felipe Anderson: D’Ambrosio devia provvidenzialmente il tiro del brasiliano, presentatosi a tu per tu con Handanovic al termine di un’azione da applausi. Sul corner successivo Milinkovic Savic manca il bersaglio grosso. Perisic e Banega interrompono la pressione rivale ma i loro tentativi sono centrali. Il ritmo progressivamente si abbassa e le occasioni latitano sebbene sia la squadra di Poli a gestire il possesso palla.



INTER-LAZIO 3-0 (CRONACA E TABELLINO)



Nella ripresa, dopo un contatto sospetto tra Icardi e Basta in area laziale, Banega al 54’ rompe l’equilibrio con un gran destro da fuori che non lascia scampo a Marchetti, per la verità apparso un po’ in ritardo. 2’ più tardi Icardi raddoppia di testa sfruttando un cross preciso di D’Ambrosio. Subìto il micidiale uno-due, Simone Inzaghi corre ai ripari inserendo Keita per Patric.Tuttavia l’Inter continua ad essere aggressiva e a premere con insistenza chiedendo un altro rigore per intervento di Biglia su Icardi. Keita rompe il predominio interista trovando sulla sua strada Handanovic prima che Icardi sigli la sua personale doppietta al 65’. Il numero 9 batte di destro Marchetti su schema da punizione di Banega. Tocca quindi agli ospiti protestare per uno scontro in area tra Parolo e D’Ambrosio e ringraziare Marchetti e il palo, provvidenziali nell'evitare un passivo più pesante. Nel finale spazio a Gabigol che infiamma San Siro con alcune giocate (alcune anche irriverenti). Al triplice fischio festa grande al Meazza. L'Inter è tornata.

Giorgio Meroni