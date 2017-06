Serie A, due turni a Strootman: salta Milan e Juventus

Il Giudice Sportivo di serie A grazie alla prova tv ha squalificato per due giornate Kevin Strootman: nell'ultimo derby vinto dalla Lazio per 3-1 l'olandese aveva simulato in area di rigore sul contatto con Wallace e inducendo Orsato a fischiare il penalty che poi De Rossi aveva segnato. Il centrocampista salterà quindi le due importanti sfide contro Milan e Juventus per la seguente motivazione: "trattandosi di condotta gravemente antisportiva, evidentemente non percepita dall’Arbitro, ed in particolare una evidente simulazione da cui è scaturita l’assegnazione di un calcio di rigore, punibile ai sensi della medesima disposizione".

Nessuna sanzione, invece, per Daniele De Rossi che, proprio dopo il gol dagli undici metri, aveva rivolto un gestaccio verso la curva della Lazio. Una giornata anche ad Astori (Fiorentina), De Paolo (Chievo Verona), Kucka (Milan) e Rudiger (Roma).

LA ROMA PREPARA IL RICORSO

La Roma si prepara a fare ricorso dopo la decisione del giudice sportivo di squalificare per due giornate Kevin Strootman. La società giallorossa non ha intenzione di perdere il centrocampista olandese per le delicate sfide con Milan e Juventus e per questo da Trigoria ha già inoltrato preavviso di reclamo chiedendo allo stesso tempo tutta la documentazione sul caso. La linea difensiva dei giallorossi si baserà soprattutto sul fatto che non c'è dolo: secondo la tesi del club, l'olandese non simula, ma salta per evitare il contatto e prova ne sarebbe il fatto che non chiede platealmente il rigore. Strootman, che negli ultimi anni ha subito due infortuni molto gravi, non avrebbe dunque simulato, ma avrebbe tentato di evitare ulteriori guai fisici.

CASO MUNTARI: UN TURNO AL GHANESE

Un turno a Sulley Muntari che aveva lasciato autonomamente il campo durante Cagliari-Pescara a causa di alcuni insulti razzisti provenienti dagli spalti. L'arbitro Minelli aveva scelto di non sospendere il match e il ghanese era quindi stato espulso (primo giallo per proteste, il secondo per aver lasciato il campo). Niente sanzione per i tifosi del Cagliari visto che i protagonisti dei cori razzisti sono stati solo una decina.

INTER, UN TURNO SENZA CURVA NORD (CON SOSPENSIVA)

Nessuna punizione, almeno nell'immediato, per la Curva Nord dell'Inter, resasi protagonista di cori di discriminazione razziale verso Koulibaly nel match contro il Napoli. Il Giudice Sportivo, infatti, ravvisato che "l'80% degli spettatori di quel settore" ha deciso di sanzionare la società nerazzurra "con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “secondo anello verde” privo di spettatori" ma con la sospensiva di un anno (quindi lo stop scatterà in caso di ulteriori cori discriminatori nei prossimi 12 mesi).