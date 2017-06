Serie A, due turni a Kondogbia e Mihajlovic

Sono sedici i giocatori di serie A squalificati dopo la trentacinquesima giornata, spiccano le sanzioni del Giudice Sportivo ad Ahmad Benali e Geoffrey Kondogbia. Il centrocampista del Pescara conclude in anticipo il campionato viste le tre giornate di squalifica, una per l'ammonizione da diffidato e due per "espressione ingiuriosa verso l'arbitro". Destino simile per il centrocampista dell'Inter, espulso nel finale contro il Genoa: il francese tornerà per l'ultimo turno di campionato "per avere, al 42° del secondo tempo, protestato platealmente contro una decisione dall'Arbitro proferendo un'espressione ingiuriosa verso il medesimo, accompagnata da gesti plateali".



Due anche le giornate (più 10.000€ di ammenda) per Sinisa Mihajlovic per le proteste nel derby contro la Juventus, l'allenatore del Torino ha "rivolto epiteti insultanti e gravemente ingiuriosi al Quarto Ufficiale oltre ad aver rivolto insulti all'arbitro" nell'occasione dell'espulsione di Acquah (che starà fermo un turno come Moretti).



Questi gli altri squalificati per un turno: Medel (Inter), Paletta ed Ocampos (Milan), Rodriguez (Fiorentina), Skriniar (Sampdoria), Birsa (Chievo), Burdisso (Genoa), Capezzi (Crotone), Gastaldello (Bologna), Hallfredsson (Udinese), Jajalo (Palermo), Ragusa (Sassuolo).