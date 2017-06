Serie A: due giornate di squalifica a Gasperini, nessuna sanzione per Allegri

Il giudice sportivo ha squalificato per 2 giornate il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini "per avere protestato platealmente e reiteratamente nei confronti di una decisione arbitrale proferendo espressioni gravemente ingiuriose nei confronti del Quarto Ufficiale, nonché per avere, mentre abbandonava il recinto di gioco, proferito ulteriori espressioni gravemente offensive nei confronti dell'arbitro".



Rispetto al tecnico dell'Atalanta, nessun provvedimento nei confronti di Massimiliano Allegri che nel finale di gara tra Fiorentina e Juventus ha insultato il quarto uomo: nessuna segnalazione è arrivata dall'arbitro e dalla procura Figc. Un turno di stop per l'allenatore del Pescara Massimo Oddo mentre Simone Inzaghi ha ricevuto un'ammonizione con diffida. A Mihajlovic, tecnico del Torino, duemila euro di multa per aver sfondato con una manata il tabellone interviste dopo il match col Milan.



Tra i giocatori una giornata di squalifica per Alex Sandro e Sturaro (Juventus), Locatelli e Romagnoli (Milan), Lulic (Lazio), Belotti (Torino), Capuano (Cagliari), Juan Jesus (Roma), Kalinic (Fiorentina), Palladino (Crotone), Radovanovic e Spolli (Chievo).