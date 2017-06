Serie A, due giornate a Zampano e Pandev

Il Giudice Sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto due giornate di squalifica a Francesco Zampano (Pescara) e Goran Pandev (Genoa), ed una ciascuno al compagno di squadra Edenilson e a Yannick Kessiè dell'Atalanta.



Zampano è stato squalificato grazie alla prova tv per "avere impedito la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano sinistra" durante il match col Genoa. L'attaccante rossoblù, espulso domenica scorsa contro il Pescara, è stato sanzionato "per avere, al 34' st, a seguito di una decisione del direttore di gara, proferito nei suoi confronti un'espressione ingiuriosa e per aver usato espressione irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, mentre abbandonava il terreno di gioco".



Edenilson era stato espulso nella stessa partita per doppia ammonizione, mentre l'atalantino Kessié stato espulso per un grave fallo di giuoco nella partita di lunedì contro il Crotone. Il giudice ha inflitto una sanzione di 15mila euro al Cagliari per il lancio di fumogeni contro il portiere della Sampdoria. Cinquemila euro di ammenda sono stati inflitti al Genoa per le "dichiarazioni lesive" rese dal presidente Enrico Preziosi.

ZAMPANO , IL PESCARA FARA' RICORSO

Il Pescara, come confermato da fonti societarie, presenterà ricorso di urgenza contro la squalifica di due giornate inflitta dal giudice sportivo al difensore biancazzurro Francesco Zampano, tramite la prova tv, in merito all'episodio accaduto sulla linea di porta dell'area abruzzese nel corso della gara di domenica scorsa a Genova

PREZIOSI: "FIDUCIA NELLA CLASSE ARBITRALE"

Dopo aver definito "matto" Massimiliano Irrati per l'arbitraggio in Genoa-Pescara, il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, rivede quell'affermazione. Lo fa con una nota ufficiale del club, che arriva dopo le decisioni del giudice sportivo, 5.000 euro di multa al club per le frasi del suo presidente e due giornate di squalifica al difensore del Pescara Zampano per il fallo di mano sulla riga di porta. "Con riferimento alle dichiarazioni rilasciate nei concitati momenti post gara di Genoa-Pescara, il presidente Enrico Preziosi precisa che non era suo intendimento esprimere giudizi lesivi nei riguardi di Massimiliano Irrati e della classe arbitrale, verso il cui operato ribadisce la propria fiducia".