Serie A, dove può arrivare questo Milan? I tifosi adesso sognano

Grande entusiasmo in casa Milan. I rossoneri contro l'Empoli hanno conquistato l'ottava vittoria nelle ultime undici partite portandosi al secondo posto solitario in attesa di Roma-Pescara. Numeri importanti che dimostrano come Montella sia riuscito a garantire continuità di risultati, quella continuità mancata nelle ultime tre stagioni concluse senza la qualificazione in Europa. Forse è prematuro parlare di anti-Juve e tuttavia al momento il Diavolo si trova a soli 4 punti di distacco dai Campioni d'Italia.



A colpire è il cinismo di un gruppo capace di soffrire e poi pronto a colpire gli avversari nei momenti decisivi del match. Al Castellani, dopo un primo tempo difficile, il Milan ha chiuso la pratica nel giro di quattro minuti con una semplicità quasi disarmante. Ogni volta che attacca la squadra di Montella dà la sensazione di poter far male, soprattutto quando il pallone è tra i piedi di Suso, ancora in gol dopo la doppietta nel derby. La copertina a Empoli l'ha guadagnata però Lapadula. L'ex attaccante del Pescara ha realizzato una doppietta mettendo in campo la solita grinta e il solito impegno: l'assenza di Bacca non si è fatta per nulla sentire. Anzi, la punta italiana sembra più a suo agio negli schemi rossoneri mostrando una perfetta intesa con i compagni.



Non tutto gira comunque alla perfezione. Lo stesso Montella ha chiarito che alcune cose sono da migliorare: nello specifico la difesa ha ballato un po' troppo, concedendo diverse occasioni all'Empoli. Ha pesato il turno di riposo concesso a Paletta: senza l'argentino il reparto arretrato è apparso meno sicuro del solito e Donnarumma sul gol di Saponara non è stato impeccabile in uscita. Su questi aspetti bisognerà lavorare a Milanello, per poter continuare a sognare.

Giorgio Meroni