Serie A, doppietta di Icardi: Roma-Inter 1-3

Sei punti nelle prime due giornate contro Fiorentina e Roma. Inizio migliore per l'Inter non poteva esserci. I nerazzurri passano 3-1 all'Olimpico in rimonta e raggiungono la Juventus in testa alla classifica. Icardi è senza ombra dubbio l'uomo copertina di questa calda serata: nel momento più difficile trascina i suoi con una strepitosa doppietta (la seconda in 180') prima del tris di Vecino. Numeri da bomber vero: forse nessuno ora lo metterà più in discussione. Al 'secondo' posto della speciale graduatoria interista c'è Spalletti: il tecnico torna nel 'suo' stadio e risponde ai fischi degli ex tifosi portando a casa un successo davvero pesante anche e soprattutto in prospettiva futura. Decisiva per le sorti della gara la correzione tattica attuata dall'allenatore di Certaldo nell'intervallo con l'ingresso di Joao Mario sulla trequarti dove nella prima frazione aveva agito (male) Borja Valero. Non è presto per dire che è lui il top player del club di corso Vittorio Emanuele, e per la gestione dei match e per la carica e fiducia trasmesse ai giocatori. Tanto è ancora da fare: il risultato non cancella i problemi messi in evidenza per 70'.



La Roma di Di Francesco può e deve legittimamente prendersela con la sfortuna (sono i 3 legni colpiti) e con la mancanza di alternative nel ruolo di terzino destro: Juan Jesus ha retto a lungo in una posizione non sua e nel finale ha dovuto soccombere contro Perisic, altro top palyer rivitalizzato da Spalletti. L'ex guida del Sassuolo sarà chiamato poi a lavorare sull'aspetto mentale: nella parte conclusiva i giallorossi sono crollati infatti non solo dal punto di vista tecnico (disunendosi), sovrastati da un gruppo che sembrava avere maggiore voglia di vincere. Non tutto comunque è da cancellare, anzi: la Lupa ha tenuto in scacco l'Inter per larghi tratti del match senza avere tuttavia il killer instinct per mettere i dirimpettai all'angolo. Siamo solo all'inizio: il tempo per rimediare non manca.



ROMA-INTER 1-3 (cronaca e tabellino)



Il big match non tradisce subito le attese. A partire meglio è l'Inter che si presenta all'Olimpico con personalità e sfiora il vantaggio: Icardi al termine di un'azione confusa sbaglia clamorosamente da due passi a porta praticamente vuota. Il pericolo scampato sveglia la squadra di Di Francesco: Kolarov suona la carica come era avvenuto a Bergamo e dà la scossa ai suoi: il mancino dell'ex City va a sbattere sul palo. E' il preludio al vantaggio romanista: al 15' Dzeko, pescato in area da Nainggolan, stoppa e batte di destro Handanovic sorprendendo gli incerti D'Ambrosio e Skriniar. La reazione nerazzurra non è veemente anche perché la manovra offensiva degli uomini di Spalletti, per la verità macchinosa, è resa innocua dalla disposizione dei capitolini, molto compatti e ordinati. Con il passare dei minuti la Roma alza il baricentro e crea non pochi grattacapi alla retroguardia rivale, poco sicura e spaesata in diversi frangenti: Nainggolan va a un passo dal raddoppio colpendo il palo con un destro potente da fuori. Soltanto nel finale gli ospiti creano le premesse per il pareggio: Alisson si supera sulla conclusione di Icardi.



Nella ripresa Spalletti inserisce Joao Mario per Gagliardini arretrando Borja Valero accanto a Vecino nel tentativo di velocizzare la costruzione del gioco. Il cambio non produce la svolta auspicata dal tecnico: lo spagnolo ex Fiorentina è, almeno inizialmente, 'aggredito' da Nainggolan e non può muoversi con la consueta libertà di azione: a risentirne è tutta la squadra, incapace di creare occasioni. Sul fronte opposto Di Francesco richiama in panchina lo stanco Defrel e getta nella mischia El Shaarawy: il nuovo entrato potrebbe subito far male ad Handanovic ma non arriva sul traversone di Perotti. L'argentino decide poi di fare da solo e il palo (botta di destro) gli nega la gioia del gol. Gol che un po' a sorpresa l'Inter segna al 67': Icardi approfitta dello spazio lasciato sguarnito centralmente e in area fulmina Alisson. Dopo il pari il match si infiamma: Dalbert salva sulla linea (tocco sotto di El Shaarawy) mentre Joao Mario e Perisic sprecano potenziali chance. Al 77' il ribaltone: Icardi sfrutta il servizio di Perisic e con una splendida girata firma la sua personale doppietta. Il numero 9 è scatenato e costringe Alisson alla respinta dopo aver bruciato Manolas. I capitolini non si danno per vinti e cercano in tutte le maniere il 2-2: Nainggolan spara alto da posizione più che favorevole. La fascia destra è però il tallone d'Achille per Di Francesco: Perisic mette in crisi Juan Jesus e serve a Vecino il pallone del definitivo 3-1.