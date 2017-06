Serie A, dodicesima giornata: Juventus e Milan vincono nel finale

Il pomeriggio della domenica della dodicesima giornata di Serie A si chiude con tre vittorie in trasferta. Sorridono Juventus e Milan, che ottengono i tre punti nel finale contro Chievo e Palermo. I bianconeri ringraziano Pjanic - al terzo gol in campionato - e mantengono la vetta della classifica, a più cinque proprio dai rossoneri in attesa della Roma, impegnata in serata contro il Bologna. Giornata da incorniciare per Lapadula, decisivo col suo primo gol in Serie A. Momento straordinario anche per l'Atalanta, arrrivata al settimo successo nelle ultime otto gare.



CHIEVO-JUVENTUS (tabellino e cronaca)



La Juventus batte 2-1 il Chievo al Bentegodi al termine di una partita soffertissima. Allegri è costretto a fare a meno di Barzagli dopo solo 4 minuti. Il difensore lascia il campo in barella a causa di un infortunio alla spalla. Dopo un primo tempo difficile, i bianconeri vanno in gol al 53' con Mandzukic, ben servito in profondità da Cuadrado. I padroni di casa non si arrendono e al 66' si vedono assegnare un calcio di rigore per il fallo di Lichtsteiner su Pellissier, subentrato a Izco: lo stesso attaccante va dal dischetto e supera Buffon per il pareggio, raggiungendo quota 99 gol in Serie A. La situazione si fa difficile e così Pjanic decide di salire in cattedra: il bosniaco risponde alle critiche con una punizione magistrale al 75' che decide il match.



GENOA-UDINESE (tabellino e cronaca)



Al Ferraris la sfida tra Genoa e Udinese si chiude sull'1-1. Le due squadre danno vita a un primo tempo spettacolare: gli ospiti passanno in vantaggio al 11' sull'asse Widmer-Thereau, col francese che segna il quinto gol nelle ultime quattro gare. La reazione rossoblu arriva al 24' e porta la firma di Ocampos, che festeggia il rientro dall'infortunio con la prima rete in Serie A. Nei secondi 45 minuti le due squadre si affrontano a viso aperto e sfiorano il gol in diverse occasioni, ma il risultato non cambia più.



PALERMO-MILAN (tabellino e cronaca)



Vittoria importantissima in chiave Champions League per il Milan, che piega 2-1 il Palermo al Barbera. I rossoneri sbloccano il match al 15' con Suso: Posavec sbaglia completamente l'uscita consegnando la palla sui piedi di Bonaventura, che serve lo spagnolo per una facile conclusione a porta vuota. Seconda rete in stagione per l'ex Genoa. Nella ripresa i rosanero entrano in campo più tonici e al 71' Nestorovski fa impazzire i suoi tifosi infilando Donnarumma sull'assist di Diamanti. Il sesto gol del macedone in campionato non basta alla squadra di De Zerbi, salvata in tre occasioni da Posavec. All'82' però il portiere croato non può nulla sullo splendido colpo di tacco di Lapadula da posizione ravvicinata, che regala i tre punti a Montella.



SASSUOLO-ATALANTA (tabellino e cronaca)



Continua il momento magico dell'Atalanta: al Mapei Stadium il Sassuolo perde 3-0 sotto i colpi dei nerazzurri. Il primo gol della gara viene realizzato da Gomez al 19': Petagna trova il "Papu", che colpisce a botta a sicura, Consigli è super sul primo tentativo, ma sulla ribattuta non può nulla. L'argentino - alla terza marcature stagionale - si trova però in netta posizione di fuorigioco al momento del passaggio dell'ex Milan. Al 24' è già raddoppio: Caldara sfrutta alla perfezione l'ottimo suggerimento di Gagliardini e batte Consigli con un strepitoso mancino al volo per il suo secondo centro in campionato. I neroverdi si fanno sotto, ma Defrel spreca un'ottima occasione colpendo la traversa da due passi. I nerazzurri sono più spietati e al 43' si portano sul 3-0 grazie alla botta di Conti. Nel secondo tempo il Sassuolo prova a rientrare in partita, ma Politano sbatte contro il palo. L'Atalanta di Gasperini vola e aggancia la Lazio al quarto posto.