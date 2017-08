Serie A, dieci cosa da sapere sul Var: cos'è e come funziona

Con l'aiuto del nostro telecronista Massimo Callegari, cerchiamo di capire i punti fondamentali dell'introduzione del VAR (Video Assistant Referee): un aiuto tecnologico all'arbitro che partirà da questa stagione in serie A. Con il Var sono stati aboliti gli addizionali di porta, il sistema verrà utilizzato solo in certe situazioni (dette "di protocollo"), non in casi in cui c'entra la discrezionalità e comunque l'ultima decisione spetterà all'arbitro.



1. In Europa il sistema sarà utilizzato da Italia, Germania e Portogallo. NON sarà presente in Champions ed Europa League. La FIFA, dopo averlo inserito in Confederations Cup e Mondiali U20, punta a sfruttarlo ai Mondiali 2018. In Italia i VAR saranno negli stadi, in una stanza appositamente cablata e attrezzata. In Germania tutti in un'unica sede centralizzata.

2. La squadra arbitrale in campo sarà composta da: arbitro, due assistenti e quarto uomo, che tornerà a essere un arbitro e non un assistente. Confermata la Goal Line Technology, non ci saranno più gli addizionali.

3. Per ogni partita saranno designati il VAR (un arbitro di prima fascia) e l'A-VAR, il suo assistente (arbitro o assistente della CAN). Il VAR avrà a disposizione le immagini di tutte le singole telecamere presenti.

4. Su un monitor posizionato davanti a lui in alto vedrà la partita dalla "camera 1", quella sulla tribuna centrale. Non appena ci sarà una situazione passibile di revisione, su un altro monitor, più in basso e sempre davanti a lui, gli comparirà automaticamente lo stesso episodio dalle 4 telecamere più vicine all'azione. Mentre lo analizzerà, l'A-VAR continuerà a seguire l'azione live sul monitor più in alto. Se il VAR rivede un episodio dubbio e conferma la scelta dell'arbitro, il gioco non viene fermato e all'arbitro viene semplicemente confermata la bontà della sua indicazione ("check silente").

5. Il VAR può intervenire su: gol, assegnazione ed esecuzione del rigore, espulsione SOLO per rosso diretto, scambio di identità su ammonizioni o espulsioni. Il VAR sente tutte le comunicazioni tra arbitri, assistenti e quarto uomo e può comunicare con l'arbitro in qualsiasi momento. Da protocollo internazionale IFAB, il VAR NON può intervenire su altre situazioni, compresi i rossi per seconda ammonizione e i gol che nascono da riprese del gioco (corner concesso per errore, punizione con palla in movimento, fallo laterale battuto in modo irregolare ecc.). Tutte le comunicazioni durante la partita sono registrate e a disposizione delle società per eventuali contestazioni.

6. L'intervento del VAR NON può essere richiesto da giocatori, allenatori o tesserati, pena l'ammonizione per proteste. Solo l'arbitro o il VAR possono decidere di rivedere ed eventualmente cambiare una valutazione. La decisione finale resterà comunque dell'arbitro.

7. Quando il VAR interviene, l'arbitro "disegna" il monitor con le mani e il gioco viene interrotto in attesa della valutazione a video. Presa la decisione definitiva, il pubblico a casa vedrà l'immagine utilizzata da arbitro e VAR. Al momento, l'IFAB ha scelto di non mostrare l'immagine anche sul monitor allo stadio.

8. Il VAR interviene solo su chiari ed evidenti errori e non sulla discrezionalità delle decisioni. Su fatti oggettivi l'arbitro si fiderà delle indicazioni del VAR, su situazioni da interpretare potrà visionarle nel monitor posizionato a bordo campo tra le due panchine, in una zona dove nessun tesserato può accedere. Il cronometro non sarà fermato ma il tempo della pausa verrà recuperato.

9. In caso di GOL segnato preceduto da un'irregolarità, il VAR valuta se questa sia stata commessa nella così definita "APP" (Attacking Possession Phase, Fase di Possesso Palla Offensivo). Se dopo l'eventuale fallo, la squadra che poi ha segnato non è ripartita immediatamente verso la porta avversaria, l'irregolarità non verrà punita. Deve esserci insomma immediatezza tra la scorrettezza e l'azione offensiva per portare all'annullamento di un gol. In caso di fuorigioco dubbio, l'assistente è tenuto ad alzare la bandierina quando la palla è già entrata in rete, per evitare che il fischio dell'arbitro interrompa l'azione prima del gol: se la rete fosse regolare, infatti, non potrebbe essere assegnata perché il fischio ha interrotto prima il gioco.