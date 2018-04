Serie A, dieci anni fa Empoli-Sampdoria tutta italiana

Il 30 marzo compirà dieci anni una partita a suo modo storica: Empoli-Sampdoria del 2008 è sinora l'ultimo match giocato in serie A in cui le due squadre sono scese in campo con una formazione composta da soli giocatori italiani. La partita, come ricorda La Stampa, finì 2-0 (rete di Sammarco e autogol di Marzoratti) per i blucerchiati guidati da Walter Mazzarri mentre i toscani esonerarono Alberto Malesani proprio dopo quella sconfitta per poi chiamare in panchina Luigi Cagni.



Queste le formazioni in campo.

Empoli (4-3-3): Bassi; Raggi, Marzoratti, Piccolo, Antonini; Buscè, Marchisio, Budel; Abate, Giovinco, Vannucchi;

Sampdoria (3-5-2): Castellazzi; Lucchini, Gastaldello, Accardi; Maggio, Sammarco, Palombo, D.Franceschini, Zenoni; Delvecchio, Bonazzoli.

Tra i blucerchiati poi entrarono in campo lo svizzero Ziegler e il nigeriano Kalu.



Oggi invece la percentuale di non italiani in serie A è cresciuta dal 29,4% al 57,4%, nel campionato in corso siamo al 56,2%. Solo il Sassuolo, che negli ultimi sei anni è sceso in campo per 23 volte senza schierare un giocatore straniero, ha fatto eccezione.