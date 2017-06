Serie A, diciassettesima giornata: Milan-Atalanta 0-0

Il Milan non va oltre lo 0-0 nell'anticipo della diciassettesima giornata di Serie A, caratterizzato dalla nebbia che avvolge lo stadio Meazza, e rischia di scendere al quinto posto, in caso di doppia vittoria di Napoli e Lazio nella gari di domani. I rossoneri registrano un passo indietro dal punto di vista dei risultati - 1 punto in due gare - ma non di certo sotto quello della prestazione. Vincenzo Montella può essere fiero dei suoi ragazzi, superiori agli avversari per quasi tutta la partita, ma sfortunati sotto porta. Detto ciò, bisogna comunque applaudire la prova dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che si conferma una grande realtà di questo campionato. Dopo due sconfitte consecutive i nerazzurri tornano a fare punti e rimangono saldi al sesto posto.



La prima emozione del match arriva al 8': Bonaventura calcia in mezzo una punizione, Pasalic spizza il pallone, ma Kucka non riesce a deviare in rete da pochi passi. Le due squadre si affrontano a viso aperto pur interpretando la gara in maniera diversa: i rossoneri provano a tenere il pallino del gioco, mentre i nerazzurri - in tenuta bianca per l'occasione - interrompono le trame avversarie, spesso ricorrendo al fallo tattico, cercando di innescare la velocità di Gomez e Petagna. Al 21' proprio il Papu, dopo aver seminato il panico sulla fascia sinistra non riesce a far male a Donnarumma con l'esterno da posizione defilata. Al 30' gli ospiti vanno vicino al gol con Petagna: l'ex di turno vince un rimpallo e si trova a tu per tu con Donnarumma, ma calcia fuori col mancino. La partita resta divertente mantenendo un ritmo altissimo, come in occasione del 44', quando Spinazzola crossa al centro per Conti, che non inquadra lo specchio della porta. Nell'ultimo dei due minuti di recupero concessi dall'arbitro Massa, nel primo tempo, succede di tutto: prima Donnarumma è bravissimo sulla zuccata di Gagliardini, poi Antonelli decide di mettersi in proprio e colpisce il palo dopo una grande cavalcata.



Nella ripresa l'Atalanta torna a farsi pericolosa al 46' con Gomez, che da poisizione angolata non riesce a impensierire Donnarumma. Al 52' ci prova Kurtic con un sinistro a giro, il portierone rossonero blocca senza problemi. La reazione dei padroni di casa è affidata a Bonaventura al 53': il numero 5 rossonero salta Toloi con una spettacolare virata, ma calcia alto. Sempre Bonaventura, al 56', prova a prendersi sulle spalle il Milan con una conclusione dai 25 metri che sfiora il palo. Con il passare dei minuti, la squadra di Montella diventa padrona del campo. Al 61' il tiro-cross di Kucka non trova per pochi attimi il tocco vincente di Pasalic. L'Atalanta prova a rispondere col solito Gomez al 72': conclusione da fuori non troppo lontana dalla porta avversaria. Il Papu spaventa, ma i rossoneri fanno ancora più paura: al 77' Sportiello esce malissimo su un cross allungato da Paletta e Caldara e costretto a un grande salvataggio sulla linea sul tiro a botta sicura di Lapadula. Dopo il tentativo dell'ex Pescara, al 78' tocca a Kucka andare un passo dall'1-0 con un tiro potente che sfiora il palo. Montella lancia nella mischia Bacca al posto di Lapadula per provare a sbloccare il risultato e proprio il colombiano, all'83', ha la grande chance di battere Sportiello, ma, dopo aver saltato il portiere e calciato in porta, sulla linea si palesa Conti e mette in angolo. Il Milan domina per tutto il secondo, ma non riesce a segnare il gol vittoria. La partita del Meazza termina 0-0 e i rimpianti per i rossoneri non mancano.