Serie A, diciassettesima giornata: Lazio-Fiorentina 3-1

La Lazio trova un successo fondamentale per la corsa Champions nel posticipo diciassettesima giornata di Serie A contro la Fiorentina. I biancocelesti vincono 3-1, sorpassano il Milan e agganciando il Napoli al terzo posto. Guardando la classifica, Simone Inzaghi non può che è essere soddisfatta: con il passare dei giorni la sua squadra ha sempre più un'identità definita, che le consente di affrontare ognin sfida con maturità e consapevolezza. Bisogna comunque ammettere che nel secondo tempo i viola avrebbero probabilmente meritato il pareggio, ma la concretezza dei padroni di casa, alla fine, ha fatto la differenza.



I primi a rendersi pericolosi sono i biancocelesti al 9': angolo di Cataldi, colpo di testa di Bastos e ottimo intervento di Tatarusanu. I viola rispondono al 13' con Bernardeschi, che si libera di un avversario e, dai 25 metri, scaglia un sinistro potente, ma centrale, che non crea problemi a Marchetti. Al 22' la formazione di casa torna a spaventare gli avversari con Immobile, che da ottima posizione spara alto. Il minuto per passare in vantaggio, però, è il 23': Felipe Anderson trova in profondità Milinkovic-Savic, tocco del serbo per Keita e diagonale vincente dell'attaccante cresciuto nella cantera del Barcellona, che sale a quota 5 in classifica marcatori. La Lazio amministra il vantaggio con personalità, ma al 41' rischia di venire beffata dalla zuccata di Bernardeschi sul traversone di Maxi Olivera: il pallone tocca il terreno e viene bloccato da Marchetti. Gli ospiti premono, ma gli uomini di Inzaghi si difendono bene e nel recupero del primo tempo trovano l'occasione per raddoppiare: Tomovic stende un ispiratissimo Milinkovic-Savic in area e per l'arbitro Irrati è rigore. Sul dischetto si presenta Biglia e fa centro per la seconda volta in stagione, portando la sua squadra in vantaggio di due reti, appena prima del riposo.



A inizio ripresa Cristoforo entra al posto di Tomovic e proprio l'uruguaiano si guadagna un calcio di rigore, per il fallo ingenuo di Biglia al 47'. Ilicic si prende la responsabilità di calciare, ma il suo tiro viene deviato da Marchetti in calcio d'angolo. Secondo errore dagli unidici metri per lo sloveno in questo campionato. Dopo la paura, la Lazio torna a farsi viva dalle parti di Tatarusanu con Cataldi al 54', la sua semi-rovesciata però finisce alta sopra la traversa. Paulo Sousa prova a dare una scossa inserendo Zarate per Ilicic e, come succede spesso in questi casi, l'argentino trova il gol dell'ex al 64', ribattendo in rete la respinta difettosa di Biglia sul tentativo di assist di Tello. La Fiorentina ci crede e va vicino al pareggio con Bernardeschi in due circostanze: al 70' il numero 10 viola scaglia dalla distanza un sinistro potente, che si spegne sul fondo, mentre al 74' scalda le mani di Marchetti con un'altra bella conclusione. I padroni di casa soffrono e ributtano la testa avanti solo al 78', quando Kishna - subentrato pochi minuti prima a Keita - punta Carlos Sanchez e tira sul primo palo con Tatatarusanu costretto alla deviazione in angolo. All'83' gli ospiti centrano il 2-2 sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma Irrati annulla il gol di Sanchez per un evidente tocco di mano del colombiano segnalato dall'assistente Maresca. I biancocelesti resistono e al 90' realizzano la rete del definitivo 3-1: Immobile scappa in contropiede e serve Radu, che col sinistro supera Tatarusanu. Secondo centro in campionato per il difensore romeno, che chiude i conti e regala un successo importantissimo alla Lazio.