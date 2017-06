Serie A, decima giornata: vincono Juve, Roma, Napoli e Inter

Nessuna grande sorpresa nel mercoledì sera della decima giornata di serie A, vincono tutte le big, da segnalare il terremoto durante Pescara-Atalanta e la bufera di pioggia che ha costretto l'interruzione di Fiorentina-Crotone per quasi un'ora (poi finita 1-1). La Juventus riparte dopo il ko di San Siro e cala il poker contro la Sampdoria, bene anche la Roma che - dopo essere andata sotto a Reggio Emilia - rimonta il Sassuolo sulle ali di un grande Dzeko ma anche il Napoli bussa due volte contro l'Empoli e si prepara bene ad affrontare i bianconeri. Sorridono Inter e Frank de Boer, battuto 2-1 il Torino con la doppietta di Icardi mentre finisce 1-1 Chievo-Bologna. L'Atalanta vince in trasferta a Pescara, gara interrotta un minuto per il terremoto che ha spaventato il centro Italia.

CHIEVO-BOLOGNA 1-1

Nel primo tempo partita aperta, con prevalenza dei veneti che vanno al tiro pericolsamente al 12' con Meggiorini ma Da Costa fa buona guardia. Tra il 38' e il 45', i padroni di casa vanno vicini al vantaggio. Prima De Guzman prova la botta dal limite, uscita di un soffio, poi Meggiorini (colpo di testa diagonale) e Inglese (destro in corsa) non trovano il bersaglio grosso anche per merito di Da Costa. Il fortino rossoblù premia Donadoni, che a inizio ripresa passa con Pulgar, il cui destro deviato beffa Sorrentino ma il goffo autogol di M'Baye riporta la partita in parità.



FIORENTINA-CROTONE 1-1

A Firenze è la pioggia a farla da padrone, 17 minuti di supremazia viola senza grosse occasioni da gol poi Gavillucci decide di sospendere la partita perché il campo non consentiva più di giocare a pallone. Il match riprende circa un'ora dopo e anche per le precarie condizioni del manto, Tatarusanu non trattiene un cross dalla destra favorendo il tap-in di Falcinelli. Niente da fare, però, per la prima vittoria in serie A del Crotone perché a cinque minuti dalla fine Astori trova il definitivo pari.



INTER-TORINO 2-1

L'Inter parte con forza e voglia ma crea poco (solo un tiro da fuori di Joao Mario e un bel destro al volo di Candreva, entrambi fuori). Il Torino ma anche i granata non spaventano solo Handanovic, impegnato solo da un tiro da fuori di Acquah. E' un errore di Hart a portare il vantaggio nerazzurro, al 35': bel filtrante di Banega che serve Candreva, di prima per Icardi che parte sul filo del fuorigioco e si vede rimpallare il pallone sullo stinco a causa della goffa uscita del portiere inglese. Il vantaggio dura fino al 63' quando un pasticcio difensivo tra Ansaldi e Murillo lancia Belotti che di sinistro fulmina Handanovic. La sfortuna di de Boer si concretizza pure due minuti dopo quando Brozovic, a due passi dalla porta, colpisce di testa proprio la schiena di Moretti. Ancora Icardi vicino al gol a dieci minuti dalla fine, Hart ipnotizza l'argentino. Ma il capitano interista all'88' si inventa un gran gol: destro potente da dentro l'area per riportare il sorriso ad Appiano Gentile.



JUVENTUS-SAMPDORIA 4-1

Allo Stadium si rivede in campo a Marchisio, a 192 giorni di distanza dall’infortunio. Il centrocampista viene ‘accolto’ dai compagni nel miglior modo possibile. I bianconeri riescono infatti a sbloccare subito il match: al 4’ cross di Cuadrado e stacco vincente di Mandzukic, lasciato colpevolmente solo dalla difesa blucerchiata. Al 9’ arriva il raddoppio siglato da Chiellini: il difensore salta più in alto di Regini e supera Puggioni. I campioni d’Italia non si accontentano continuano ad assediare la porta avversaria. Su un errore di Dani Alves i liguri tuttavia potrebbero riaprire il match al 31’: Neto disinnesca la conclusione mancina di Budimir. Sul fronte opposto Higuain manca il 3-0: Puggioni si salva chiudendo lo specchio della porta dopo essere stato scartato dall’attaccante argentino. Nel secondo tempo la Juventus abbassa la concentrazione: Chiellini sbaglia, Praet recupera e Schick fulmina Neto al 57’. L’illusione della Samp dura fino al 64’: Pjanic risolve un batti e ribatti in area avversaria. A 4’ dal termine Chiellini arrotonda il punteggio battendo in tuffo di testa Puggioni su punizione di Cuadrado.



LAZIO-CAGLIARI 4-1

Gli ospiti partono meglio: al 5’ Murru costringe Marchetti alla deviazione in corner. Sul capovolgimento di fronte però i biancocelesti passano grazie a Keita, abile a battere di destro Storari sfruttando nel migliore dei modi l’assist di Lulic. I sardi reagiscono rabbiosamente andando vicini al pareggio con Borriello e Melchiorri. A complicare i piani dei rossoblu ci pensa Ceppitelli che atterra Immobile in area di rigore: dal dischetto il centravanti non sbaglia e al 23’ segna la rete numero 7 in questo campionato. Al 28’ i capitolini di fatto chiudono i conti. Lo scatenato Immobile approfitta di un pasticcio fra Barella e Padoin e supera Storari in uscita. Nella ripresa l’estremo difensore ex Juve si oppone al solito Immobile. Al 60’ Keita abbatte Melchiorri: dagli 11 metri Borriello spedisce fuori. La sfida prosegue con occasioni da una parte e dall’altra. Al 79’ Felipe Anderson arrotonda il risultato al termine di una splendida serpentina. All’87’, utile solo per le statistiche, l’autorete di Wallace.



NAPOLI-EMPOLI 2-0

Gli azzurri si rendono pericolosi dopo 3’ di gioco: conclusione di Allan e pallone fuori non di molto. Il canovaccio della gara vede la formazione di Sarri in costante proiezione offensiva ma incapace di creare reali occasioni da gol di fatto fino al 32’ quando Mertens si gira splendidamente e calcia di destro a lato. 3’ più tardi Callejon di testa spreca da due passi graziando Skorupski. Il portiere dei toscani al 40’ è miracoloso nel doppio intervento su Mertens prima di sbarrare la strada ancora a Callejon. Il predominio territoriale dei padroni di casa è testimoniato dal numero di tiri in 45’: ben 24. Al 50’ Mertens concretizza il forcing depositando in gol in seguito all’uscita a vuoto di Skorupski, tratto in inganno dal tocco di Costa su traversone di Callejon. I viceampioni tentano di chiudere i conti ma rischiano di venire raggiunti: il cross di Dimarco (deviato) si stampa sulla traversa e sulla ribattuta Reina risponde da campione al destro di Maccarone. Il Napoli soffre tremendamente: il San Paolo tira un sospiro di sollievo soltanto all’81’: Chiriches insacca dopo la sponda aerea di Hamsik. Il Napoli resta a -4 dalla Juventus e si prepara a sfidarla il prossimo sabato allo Stadium.



PESCARA-ATALANTA 0-1

La formazione di Gasperini prende in mano fin dall’avvio le redini del gioco mentre il Pescara si affida alle ripartenze. Al 32’ una forte scossa di terremoto, avvertita in tutto lo stadio, porta alla sospensione del match per un minuto. L’unica vera grande occasione della prima frazione porta la firma di Caldara: colpo di testa e palla sulla traversa. Il secondo tentativo del numero 13 non lascia scampo a Bizzarri al 60’. Il risultato non cambia più. Da segnalare che nel corso del secondo tempo i tifosi della Curva Nord hanno abbandonato la parte superiore centrale del settore per protesta contro al decisione di proseguire la gara nonostante il terremoto che ha colpito il centro-Italia.

SASSUOLO-ROMA 1-3

Primo tempo divertente a Reggio Emilia, dove il Sassuolo gioca globalmente meglio e trova anche il vantaggio ma la Roma recrimina per due traverse. I neroverdi avanti al 12', Politano (tra i migliori dei suoi) pennella per la testa di Cannavaro che, lasciato solo in area, insacca. Al 28' il primo legno - colpito dal potente destro di Nainggolan -, sul finale di tempo è Dzeko, in scivolata, a incocciare il bel cross di Emerson trovando la seconda traversa. Gli sforzi giallorossi premiati in apertura di ripresa, quando l'incontenibile Salah resiste anche alla trattenuta di Peluso, serve Dzeko, che di sinistro pareggia. Ancora l'egiziano va vicinissimo al gol ma il tocco in anticipo su Consigli viene salvato sulla linea da Peluso, ma è il "solito" numero 9 della Roma, sempre più capocannoniere, a segnare il gol della rimonta su rigore (fallo di Lirola sullo stesso Dzeko). Nainggolan chiude i conti al 78' dopo la corta respinta di Consigli sul tiro di El Shaarawy. L'unica cattiva notizia per Spalletti è l'infortunio di Florenzi che si fa male da solo ed esce in barella in lacrime all'84'.



CRONACHE, TABELLINI E CLASSIFICA