Serie A, decima giornata: Palermo-Udinese 1-3

La decima giornata di Serie A si chiude con il posticipo del Barbera tra Palermo e Udinese. A esultare alla fine sono i bianconeri, bravi imporsi 3-1 in trasferta dopo essere passati in svantaggio. Il protagonista assoluto della sfida è Seko Fofana: il centrocampista francese classe '95 - prelevato la scorsa estate dal Manchester City per 3,5 milioni - decide il match con una doppietta di grande qualità e allontana l'Udinese dalle zone basse della classifica. Ottimo impatto per Delneri: da quando è arrivato sulla panchina friulana, ha ottenuto 6 punti in 3 partite. Dall'altra parte, momento davvero difficile per De Zerbi, alla terza sconfitta consecutiva. Molto negativo anche il bilancio del Palermo in casa: 0 punti in 5 gare.



Eppure i padroni di casa erano partiti forte con Nestorovski, pronto a sfruttare, al 10', l'errore di Angella e a realizzare con una conclusione mancina - deviata da Widmer - la quarta rete del suo campionato. L'Udinese non si scompone e al 36' ristabilisce la parità con Thereau, che, dopo la doppietta al Pescara, trova il terzo centro stagionale battendo di destro Posavec sull'assist di Widmer. Nella ripresa, come anticipato, sale in cattedra Fofana: il 21enne prima segna il 2-1, al 74', con uno strepitoso tiro a giro da fuori area e poi, al 79', chiude un contropiede condotto da Badu con un preciso piattone destro, che vale il 3-1 finale. I friulani vanno a un passo dal poker con Thereau, ma il palo dice no al francese. Nel finale arriva un'ulteriore beffa per Palermo: Sallai - subentrato a Diamanti - simula e si prende il secondo giallo della sua partita regalando un epilogo ancora più amaro ai suoi tifosi.