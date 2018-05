Serie A, De Silvestri frena il Napoli: Juve virtualmente campione

NAPOLI-TORINO 2-2 (cronaca e tabellino) Il San Paolo gremito canta per Maurizio Sarri ("Uno di noi") contestando apertamente il presidente De Laurentiis per le sue dichiarazioni, il tecnico rinuncia ad Hamsik, schiera Mertens titolare nel giorno del suo compleanno e sceglie Chiriches al posto dello squalificato Koulibaly. Partita non esattamente divertente in avvio, gli azzurri fanno possesso ma non tirano mai in porta, i granata si difendono senza graffiare e così per sbloccare la partita ci vuole la clamorosa frittata di Burdisso, che regala letteralmente il vantaggio a Mertens (Buon compleanno!). Dopo 45' minuti di sbadigli il primo tempo si conclude sull'1-0 per gli azzurri. Nessun cambio a inizio ripresa, si ricomincia da dove si era interrotto il primo tempo, col Napoli che fa possesso a ritmo blando e il Toro che si difende, ma al 55' all'improvviso Ljajic serve in profondità per Baselli, che grazie alla deviazione di Chiriches batte Reina e gela il San Paolo. Sarri si infuria per il pareggio subito e getta subito nella mischia Milik (fuori Mertens) e Hamsik (per Zielinski), Mazzarri risponde con Belotti per NIang. I cambi danno subito i frutti sperati, l'attaccante polacco colpisce il palo con un sinistro da fuori, il capitano fa 100 gol in Serie A con un missile di destro all'incrocio che vale il 2-1. Ma a 7' dal termine De Silvestri, servito da Ljajic, beffa di testa Reina e fa svanire il sogno scudetto del Napoli.

LAZIO-ATALANTA 1-1 (cronaca e tabellino) Inzaghi sostituitsce Immobile con Caicedo, Gasperini non pensa allo scontro diretto col MIlan di domenica prossima, Cristante e Freuler, entrambi diffidati, sono in campo dal primo minuto. In avvio la partita si accende subito per merito dell'Atalanta, De Roon verticalizza per Barrow, che controlla in mezzo a due difensori e la piazza nell'angolino di destra battendo Strakosha (2'). Passano 5 minuti, Caceres sbaglia in uscita e il Papu Gomez prova ad approfittarne, ma il suo destro a giro si stampa sul palo. L'Atalanta gioca meglio e si diverte, ma alla prima occasione la Lazio trova il pari con Caicedo, che sfrutta al meglio una gran giocata di Luis Alberto (che ppoi esce per infortunio) e tre minuti dopo va anche vicino alla doppietta di testa. Partita intensa, equilibrata e ricca di occasioni da una parte e dall'altra, al 45' il risultato di parità sembra quello più giusto. La ripresa inizia senza cambi e con la Lazio subito periolosa, De Vrij spaventa Berisha con un potentissimo destro da 30 metri che sfiora la traversa, poi Inzaghi toglie Felipe Luis, ammonito, e inserisce Bastos, Gasperini risponde con Ilicic per Barrow. Lo sloveno si mette subito in mostra e serve un delizioso assist per Freuler, ma Strakosha si supera e con la mano aperta mette in corner, sul ribaltamento di fronte super occasione per Milinkovic-Savic, ma Toloi si immola e salva i suoi. L'Atalanta gioca meglio e spinge alla ricerca del gol del vantaggio, Bastos salva sulla linea e anticipa Gosens, poi Strakosha fa un altro miracolo sul tiro a botta sicura di Cristante e De Vrij salva sulla linea sul tiro di Ilicic (ed esulta nonostante il futuro a Milano sponda nerazzurra...). La Lazio è alle corde, si difende ma sbanda pericolosamente, l'Atalanta però non trova la rete che meriterebbe e la gara si chiude in pareggio. La corsa a Champions ed Europa League è più aperta che mai.

GENOA-FIORENTINA 2-3 (cronaca e tabellino) Dopo una prima fase di studio, la Fiorentina prova subito ad imporre il proprio ritmo e accelera, Simeone e Saponara si rendono pericolosi, ma Perin risponde presente. Il Genoa barcolla ma non cade e col passare dei minuti inizia anche a macinare gioco: la prima grande occasione è per Giuseppe Rossi, tornato titolare dopo oltre tre anni, che però di testa mette fuori da ottima posizione. La partita resta equilibrata e gradevole per tutto il primo tempo, le due squadre giocano a viso aperto, ma la partita si sblocca solo nel finale: Simeone lavora un pallone in area e serve un assist geniale per Benassi, che di prima trova l'angolino e batte Perin per lo 0-1 con cui si va negli spogliatoi. La ripresa inizia con Pandev al posto di Rosi, dopo un quarto d'ora entra anche Bessa per Veloso: Ballardini ci vuole provare, il Genoa spinge, ma Sportiello risponde sempre presente fino al 64', quando Giuseppe Rossi, assistito proprio da Bessa, torna a segnare in Serie A a quattro anni dall'ultima volta. La gioia di Pepito rischia di durare solo un minuto, Dabo colpisce in pieno il palo, due minuti dopo tutti in piedi a Marassi per la standong ovation. Fuori Rossi, dentro Lapadula, che dieci secondi dopo il suo ingresso in campo fa 2-1 con una rete fotocopia del gol dell'1-1. Passano neanche due minuti e lo stesso Lapadula sfiora il 3-1 di testa, poi una follia di Pandev lascia i rossoblu in dieci, rosso diretto. Perin si supera con un miracolo su Falcinelli, al 77' però la Viola trova il pari col destro al volo del subentrato Eysseric. La difesa dei padroni di casa sbanda, la Fiorentina trova le praterie e Dabo ribalta la partita, 3-2. Nonostante le (molte) emozioni degli ultimi minuti, il risultato non cambia più, per la corsa all'Europa League la Viola è ancora viva.

CHIEVO-CROTONE 2-1 (cronaca e tabellino) La salvezza passa dal Bentegodi, la posta in palio è altissima, i padroni di casa lo sanno e partono schiacciando sull'acceleratore. Chievo pericoloso due volte in avvio, ma a segnare è il Crotone con Ceccherini, la cui gioia viene però strozzata in gola dall'arbitro, che annulla per fuorigioco. Scampato il pericolo i gialloblu trovano il vantaggio grazie al colpo di testa di Birsa al 12' (delizioso l'assist di Gobbi), due minuti più tardi Giccherini reclama un rigore, poi Simy spaventa Sorrentino. Nonostante il vantaggio del Chievo la partita rimane comunque un po' bloccata, le due squdre hanno paura di subire e stanno attente a non sbilanciarsi, si va al riposo sull'1-0 per i gialloblu. Si riprende con gli stessi 22 in campo e anche a inizio ripresa la partita si mantiene molto equilibrata, ma più viva rispetto ai primi 45'. Dopo un quarto d'ora grosso spevento per i padroni di casa, Simy sale in cielo e di testa colpisce in pieno il palo alla sinistra di Sorrentino. Palo da una parte, palo dall'altra, Radovanovic va vicinissimo a chiudere la gara con 20' d'anticipo, ma è sfortunato. Nel finale il Chievo si chiude per a difesa del vantaggio e il Crotone attacca, ma nel momento migliore dei calabresi arriva il 2-0 firmato Stepinski, che in girata batte un incerto Cordaz e manda i titoli di coda al match. All'ultimo minuto l'inutile gol di Tumminiello fissa il punteggio sul 2-1. Con questi tre punti i veronesi agganciano proprio il Crotone a 34 punti e stasera si metteranno sul divano davanti a Premium Sport a tifare Roma.