Serie A, dal 2018 tre nuovi orari

Aumentano da cinque a otto le finestre su cui verranno spalmate le partite del campionato di Serie A nel triennio 2018/2021. Come si legge infatti nel bando di vendita dei diritti tv pubblicato dalla Lega Serie A, sono stati introdotti tre nuovi orari (in realtà conferme definitive di prove già effettuate questa stagione) per ogni giornata di campionato: il sabato alle 15, domenica alle 18 e lunedì alle 20.30. Tutte le partite serali si giocheranno alle 20.30 e non più alle 20.45.



Per i match infrasettimanali, qualche novità in più: due slot alle 19 e otto gare alle 21, sei il mercoledì, una il martedì e una il giovedì. Sembra invece fallito l'esperimento dell'ultimo derby di Milano, giocato sabato alle 12:30: nel bando manca la possibilità di big match in quel particolare slot.