Serie A dal 13 agosto, club spaccati: "Meglio andare al mare..."

C'è un'ipotesi che ciclicamente incombe sulle vacanze di tanti sportivi italiani: anticipare la partenza del campionato oppure no? Anche stavolta il dubbio si ripropone, ed è un quesito importante, perché l'inizio di tutto sarebbe da fissare per il 13 agosto. Svolta epocale da varare per favorire il cammino della nostra Nazionale che il 2 settembre gioca contro la Spagna in un incontro decisivo sul cammino verso il Mondiale.



Ventura vorrebbe i suoi già in buona forma per la partita che può valere un Mondiale, il presidente Tavecchio è già al lavoro per provare ad accontentare il ct. Tra le societa' di calcio, però, c'è una spaccatura - inevitabile - tra favorevoli e contrari. "Prima si comincia, meglio è", ha detto Preziosi, presidente del Genoa, ai margini dell'assemblea elettiva della Lega Serie A. "Meglio andare al mare", gli ha risposto Ferrero. E intanto l'argomento è stato rinviato. "Non ne abbiamo parlato, vedremo", ha dichiarato Galliani.



Ma cosa accadrebbe se tutto iniziasse veramente a metà agosto. Beh, tutti gli appassionati di fantacalcio dovrebbero sospendere subito le attività sotto l'ombrellone per dedicarsi alle strategie d'acquisto, i procuratori - nel pieno della loro impegno - si troverebbero a gestire trattative sicuramente più complesse. Le grandi società di calcio - che di solito si lanciano nei tour estivi - dovrebbero ridisegnare i loro calendari. E che dire dei piani ferie dei tanti vacanzieri da ridiscutere con il capo ufficio: ombrellone o stadio? Curva o spiaggia? Questo il dilemma. Con la classica grigliata di Ferragosto passata a commentare i risultati e i casi moviolistici della prima giornata e con gli inviati richiamati subito dalle località più esclusive ai prati verdi. insomma una vera e propria rivoluzione al vaglio del mondo del calcio. Tutti avvisati dunque: in attesa di sapere se sarà campionato dal 13 agosto oppure - come diceva una vecchia canzone - "tutti al mare...".

Davide De Zan