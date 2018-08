Serie A, da Spalletti a Gattuso, allenatori già trasfigurati

Sono passati solo 180 minuti eppure i volti di alcuni di loro sono già trasfigurati. La tensione ha già stritolato Spalletti che non s'aspettava un decollo così tormentato soprattuto dopo la scomoda etichetta di "anti-Juve"che la critica ha appiccicato sulla maglia dell'Inter tutta l'estate al punto che quest'accostamento ha già suscitato parecchio fastidio nel tecnico nerazzurro.



Se Spalletti deve apportare correttivi in fretta, anche Simone Inzaghi deve far cambiare rotta alla Lazio dopo il doppio ko contro Napoli e Juventus, se vuole evitare nuove esplosioni al telefono da parte di Lotito. La sfida all'Olimpico contro il Frosinone - sulla carta agevole - sta aumentando l'ansia nel popolo biancoceleste. Di sicuro per Simoncino è consigliabile non prendersela con la panchina, visto il fresco precedente di Di Francesco con tanto di frattura e operazione per un pugno rabbioso.



Non se la passa bene nemmeno Pippo Inzaghi: per ora l'impatto col Bologna è piuttosto deludente. Derby con la Spal perso al debutto e un grigio 0-0 contro il Frosinone. Sabato al Dall'Ara arriva l'Inter giusto per avere un po' più di pressione. Ancora non si parla di esonero e nel caso di Gattuso non s'è mai smesso visto che convive con il fantasma di Conte, che finora resta sullo sfondo ma che, in caso di un' altra caduta dopo quella del San Paolo contro la Roma venerdì al Meazza, potrebbe diventare sempre più ingombrante. Sono passate solo due giornate, i nervi sono già tesi, le panchine cominciano a scottare, i presidenti e i tifosi a sbuffare e gli eventuali scenari a configurarsi. Veleni e polemiche: ora ti riconosciamo, serie A.