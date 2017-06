Serie A: Cuadrado batte la Samp, 0-0 della Lazio

La Juventus vince di misura a Genova contro la Sampdoria: ad Allegri, che perde Dybala per infortunio, basta il gol di Cuadrado per salire a 73 punti. La Lazio non va oltre lo 0-0 a Cagliari e viene avvicinata dall'Atalanta che batte 3-0 il Pescara e aggancia l'Inter al quinto posto. Vittoria di misura della Fiorentina a Crotone mentre il Bologna rimonta il Chievo e vince 4-1.



SAMPDORIA-JUVENTUS 0-1 (Tabellino e cronaca)

Importante successo dei bianconeri a Genova, tutt'altro discorso rispetto al tris subìto dal Genoa anche se la vittoria arriva col minimo scarto. Colpa di qualche errore di troppo sottoporta e dell'ottima prestazione di Puggioni: dopo il volo di testa di Cuadrado che al 7' decide il match, Higuain sfiora il raddoppio in almeno tre occasioni. Blucerchiati pericolosi con Quagliarella e Bruno Fernandes ma Buffon fa buona guardia in entrambe le chance. Nella ripresa la partita rimane vivace ma con meno occasioni, Allegri nel finale si copre con Lichtsteiner per Higuain e resiste a qualche brivido firmato Schick e Regini mentre Giampaolo raccoglie la dodicesima sconfitta su 12 contro la Juventus.



CAGLIARI-LAZIO 0-0 (Tabellino e cronaca)

Rallenta la corsa dei biancocelesti, che impattano contro un Cagliari solido, anche se poco presente in zona offensiva, e che viene fuori alla distanza. Un risultato che alla Lazio mancava da 40 partite, addirittura da 51 per i rossoblù. Nel riscaldamento Immobile sembra avere un problemino muscolare e per tutto il match il bomber di Inzaghi sembra spento, forse per questo stesso motivo. Le migliori occasioni per gli ospiti sono due: alla mezz'ora Immobile si trova il pallone tra i piedi dopo il colpo di testa di Hoedt ma non riesce a superare Rafael, al 60' invece sinistro molle di Felipe Anderson che il portiere brasiliano para senza problemi.



ATALANTA-PESCARA 3-0 (Tabellino e cronaca)

Forse la squadra di Zeman non era il test perfetto per capire se i bergamaschi avessero superato del tutto l'1-7 di San Siro ma l'Atalanta fa il suo senza problemi e in casa non è più una notizia: al 13' Gomez segna il decimo gol in campionato battendo Bizzarri sul primo palo, al 68' il capitano argentino serve a Grassi per la prima marcatura stagionale del centrocampista e nel finale ancora il Papu firma il tris. Per il Pescara quarta sconfitta consecutiva.



CROTONE-FIORENTINA 0-1 (Tabellino e cronaca)

L'invenzione di Saponara per Kalinic - che conclude alla grande in pallonetto - sul gong finale regala tre punti importanti per i viola, non tanto per le speranze europee quanto per il morale. Successo comunque meritato, dopo il palo di Ilicic nel primo tempo e il miracolo di Cordaz sull'attaccante croato al 78'. I calabresi si leccano nuovamente le ferite, speravano di smuovere almeno la classifica



BOLOGNA-CHIEVO 4-1 (Tabellino e cronaca)

I rossoblù trovano la seconda vittoria consecutiva con il poker in rimonta sul Chievo, che perde male dopo il 4-0 di una settimana fa. Sul finale del primo tempo vantaggio ospite con il tocco sotto di Castro ma il Bologna ne segna quattro nella ripresa: doppietta di Verdi che festeggia al meglio la convocazione in Nazionale, Dzemaili (che si fa perdonare l'erroraccio del 15') e Di Francesco portano Donadoni a 34 punti.