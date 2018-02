Serie A, Crotone-Spal 2-3, Semplici a -1 da Zenga

Tutto aperto, più di prima, più che mai. La Spal fa il colpaccio a Crotone e con il 3-2 allo Scida si porta a -1 dai calabresi e dal terzultimo posto, rimettendosi ampiamente in gioco per la salvezza: era dal 17 dicembre che i ferraresi non vincevano e anche allora conquistarono uno scontro diretto in trasferta a Benevento. Il primo successo di Semplici nel 2018 mette nei guai Zenga, che perde la seconda partita consecutiva dopo quella di Benevento e dal possibile +7 passa a una situazione davvero complicata, anche psicologicamente, per non aver saputo sfruttare il calendario sulla carta favorevole.



A dispetto della classifica delle due squadre, a Crotone viene fuori una bella partita, giocata a ritmi alti, a differenza di tante altre che si vedono in Serie A. Anche nei primi 20 minuti, senza grandi occasioni, è apprezzabile l'intensità così come la voglia di giocarsela, da una parte e dall'altra. Le prime parate deve compierle Meret su Ricci e Nalini, ma il pericolo più grande lo corre Cordaz, chiamato all'intervento difficilissimo sulla conclusione ravvicinata di Grassi.



La Spal gioca meglio e raccoglie i frutti al 37' con Antenucci, bravo a sfruttare un assist di Lazzari dalla destra e a girare in rete. Il Crotone reagisce a inizio ripresa e trova quasi subito il pari con Budimir, rapido nel tap-in dopo il palo di Barberis. L'illusione dura pochissimo: sul capovolgimento di fronte la Spal conquista una punizione, Schiattarella pesca Simic in area e il colpo di testa del difensore sorprende Cordaz. Il Crotone va in tilt e al 60' subisce il tris di Paloschi, servito involontariamente da Barberis, poi Antenucci si divora il poker poco dopo. Zenga si gioca il tutto per tutto con Trotta e Simy, ma a riaprire la partita ci pensa più che altro Schiattarella con due gialli in pochi secondi. In 11 contro 10 Budimir va ancora a segno su assist di Faraoni dalla destra, ma è comunque troppo tardi e il Crotone, alla fine, sente il fiato sul collo della Spal.