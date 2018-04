Serie A, Crotone-Sassuolo 4-1: Zenga ipoteca la salvezza

Seconda vittoria in fila, sette punti nelle ultime tre giornate e il Crotone di Walter Zenga ha fatto un balzo importantissimo verso la salvezza. La squadra calabrese fa il suo dovere e allo Scida rifila un netto 4-1 al Sassuolo che la porta a soli tre punti dai neroverdi. Partita subito in discesa per i padroni di casa, Trotta sblocca al quarto minuto e al quarto d'ora Consigli 'regala' il 2-0 a Simy. Ancora Trotta fa 3-0 prima che Berardi accorci le distanze dal dischetto. Nel finale arriva anche la doppietta di Simy.

Crotone-Sassuolo 4-1 (tabellino e cronaca)

Lunch match al sapore di salvezza nella 35.ma giornata della Serie A. Il Crotone ha assoluto bisogno di una vittoria e parte schicciando sull'ecceleratore, dopo soltanto 4' Trotta scaraventa un potente sinistro a giro all'angolino che non lascia scampo a Consigli e mette subito la gara sul binario giusto. Passano circa dieci minuti e il portiere dei neroverdi diventa suo malgrado protagonista uscendo malissimo sul cross di Martella e regalando di fatto il raddoppio a Simy, in gol per la terza gara consecutiva.

Il Crotone è un fiume in piena, il Sassuolo barcolla e non crea nulla dalle parti di Cordaz, alla mezz'ora basta un lancio dalla difesa per aprire una voragine nella retroguardia ospite che Nalini sfrutta per entrare in area e servire a Trotta su un piatto d'argento la doppietta personale. 3-0 Crotone in mezz'ora e calabresi in totale controllo del match, ma nel finale, dopo l'infortunio del guardalinee, sussulto d'orgoglio per il Sassuolo, che prima ci prova da fuori con Berardi e poi si guadagna un rigore (assegnato col Var), che lo stesso Berardi trasforma battendo Cordaz (47').

Nella ripresa il Sassuolo entra in campo più volitivo e motivato e soprattutto in avvio cerca costantemente il gol che riaprirebbe la partita. Berardi e Politano tirano troppo debolmente, Lemos ci prova di testa senza fortuna, ma in generale il Crotone rischia poco e dà sempre la sensazione di essere in controllo. Iachini nel finale prova a giocarsi anche la carta Matri, ma nemmeno l'ingresso dell'ex Juve e Milan produce gli effetti sperati. A trovare il gol è infatti il Crotone, che cala il poker con la doppietta di Simy. Al triplice fischio allo Scida esplode la festa, non è ancora la festa salvezza, ma poco ci manca e i tifosi rossoblu cantano "Andiamo tutti a Verona": domenica alle 15 c'è il Chievo.