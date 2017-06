Serie A, Crotone-Roma 0-2: apre Nainggolan, Dzeko fa 18

La Roma vince 2-0 a Crotone nel lunch match della 24esima giornata di Serie A e torna al secondo posto in classifica con due punti di vantaggio sul Napoli. A decidere la sfida è il gol, in chiusura di primo tempo, di Nainggolan, che mette la parola fine a una settimana ricca di polemiche battendo Cordaz con un destro in diagonale. A un quarto d'ora dal termine arriva anche il raddoppio del capocannoniere Dzeko, che dopo aver sbagliato il secondo rigore del suo campionato e colpito una traversa, sfrutta l'assist di Salah (migliore in campo) e segna il suo 18esimo gol. Ennesimo ko per il Crotone di Nicola, che resta fermo a 13 punti.

Crotone-Roma 0-2 (Tabellino, marcatori e classifiche)

Dopo una settimana infuocata dalle uscite di Nainggolan e Totti, la Roma di Spalletti torna finalmente in campo e il tecnico toscano lancia dal primo minuto il rientrante Salah, insieme al belga, alle spalle di Dzeko. Totti out per influenza, a centrocampo ci sono Strootman e Paredes, preferito a De Rossi, mentre Rudiger agisce da terzino. Nicola, che alla vigilia aveva promesso di parcheggiare in area il proverbiale pullman, shiera Falcinelli al centro dell'attacco con Tonev e Acosty esterni, Capezzi e Crisetig agiscono in mediana, in difesa spazio a Dussenne.

Grande cornice di pubblico allo Scida, la partita inizia subito su ritmi gradevoli e la prima occasione è per i padroni di casa con Tonev, che arriva al tiro dal limite dell'area e impegna Szcesny. Intorno al quarto d'ora la prima svolta del match: Russo assegna ai giallorossi un rigore generoso per un contatto in area tra Salah e Ferrari, Dzeko si ripresenta sul dischetto dopo il clamoroso errore di Udine e ancora una volta calcia malissimo, mettendo a lato sulla destra di Cordaz (7 rigori contro il Crotone quest'anno, soltanto 2 quelli segnati). Il secondo errore sugli 11 rigori concessi alla Roma quest'anno comunque non frena i giallorossi, che poco dopo sfiorano il vantaggio con Salah di testa. La partita è piuttosto equilibrata, il Crotone non rinuncia a giocare, ma la maggiore qualità della Roma alla lunga viene fuori e in chiusura di primo tempo Nainggolan (proprio lui) porta in vantaggio i giallorossi con un diagonale velenoso dal limite dell'area ed eguaglia il proprio record di marcature in Serie A (6).

La ripresa inizia con gli stessi 22 in campo e la Roma prova subito a chiuderla. Nainggolan innesca Dzeko il cui tiro, leggermente deviato, scheggia la traversa (6 legni colpiti da Dzeko in questo campionato, più di ogni altro giocatore), sul calcio d'angolo che ne consegue Fazio di testa colpisce il palo a Cordaz battuto. Nicola prova a dare una scossa inserendo Samprisi per un timido Mesbah, Falcinelli si vede annullare il gol del pari (papera di Sczesny) per un giusto fuorigioco, ma la Roma ha in mano il pallino del gioco e senza neanche spingere troppo a un quarto d'ora dal triplice fischio trova il raddoppio: Salah va via sulla destra, scambia deliziosamente con Paredes, e mette in mezzo un pallone al bacio che Dzeko deve solo spingere in rete. E' il quinto gol nelle ultime quattro partite per il centravanti bosniaco (18 in tutto in campionato), che continua l'inseguimento a Cavani nella classifica della Scarpa d'Oro.