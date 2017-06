Serie A, Crotone-Pescara 2-1

Nel primo anticipo del sabato della sedicesima giornata di Serie A il Crotone si aggiudica la sfida salvezza contro il Pescara: la formazione di Davide Nicola vince 2-1 allo Scida trascinata dal suo pubblico. Nel proprio stadio gli Squali hanno ottenuto 7 punti sui 10 disponibili rimanendo imbattuti gli ultimi tre match. Situazione completamente opposta per gli uomi di Massimo Oddo, scavalcati in classifica proprio dai rossoblu e ora penultimi in classifica.



La prima occasione della gara capita sui piedi di Pepe al 9', ma il tiro dell'ex Juventus finisce alto sopra la traversa. La risposta è affidata a Capezzi, che, al 12', con la sua punizione saggia i riflessi di Bizzarri. È il preludio del vantaggio dei padroni di casa: Campagnaro devia goffamente con il braccio il colpo di testa di Palladino e Damato concede il calcio di rigore. Dal dischetto, al 24', va lo stesso Palladino e realizza il suo secondo gol in stagione. Gli abruzzesi faticano a rendersi pericolosi, ma al 43' Benali viene steso da Barberis in area. Rigore anche in questo caso: sul dischetto si presenta Memushaj, ma, come in occasione dell'ultimo turno contro il Milan, Cordaz è bravissimo a neutralizzare il penalty. Per l'albanese, invece, si tratta del secondo errore dagli undici metri dopo quello contro la Lazio oll'Olimpico.



CROTONE-PESCARA 2-1 (tabellino e cronaca)



Nella ripresa Oddo inserisce Manaj al posto di Verre per dare più peso all'attacco e proprio l'attaccante in prestito dall'Inter e Benali, al 65', si trovano a tu per tu con Cordaz, ma ostacolandosi a vicenda non riescono andare alla conclusione. Al 73' il Pescara rimane in dieci per l'espulsione di Aquilani per doppio giallo, all'80' però viene subito ristabilita la parità numerica: seconda ammonizione per Capezzi. Gli ospiti cercano il pareggio e all'82' lo trovano grazie alla capocciata di Campagnaro sul cross di Crescenzi. La seconda rete in stagione dell'argentino non demoralizza il Crotone: all'83' Stoian batte in mezzo una posizione, la difesa biancazzurra si perde Ferrari che colpisce di testa e batte Bizzarri. Il primo gol in Serie A del difensore di proprietà del Sassuolo regala un successo fondamentale alla squadra di Nicola, che scavalca proprio i diretti avversari in classifica a quota nove punti. Settima sconfitta nell'ultime otto gare per Oddo: la sua panchina traballa sempre di più.