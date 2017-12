Serie A, Crotone-Napoli

In palio c'è il titolo di campione d'iverno, il turnover può aspettare. Sarri schiera i titolarissimi con Hysaj a sinistra al posto dello squalificato Mario Rui e Maggio sulla destra, Zenga risponde con un 4-3-3 con Stoian e Trotta ai lati di Budimir e Faraoni che prende il posto di Sampirisi sulla destra.

Crotone-Napoli 0-1 (cronaca e tabellino)

L'avvio del Crotone è ordinato e coraggioso, ma col passare dei minuti il Napoli prende in mano il possesso palla e comincia a macinare gioco. La prima occasione è per Hamsik, ma lo slovacco, il cui record di gol viene celebrato con un patch speciale apposto sulle magliette degli azzurri, calcia alto (10'). Poco dopo ci prova Martens di testa, il Crotone si abbassa, aumenta la pressione del Napoli, che colleziona calci d'angolo (saranno 9 a fine primo tempo) e al 17' la sblocca proprio con Hamsik, che batte Cordaz con un sinistro all'angolino dopo bella azione corale (il capitano azzurro è andato in gol in tutte le ultime tre partite, non succedeva da due anni). Dopo il vantaggio il Napoli gestisce senza rischiare mai, al 35' ci vuole una super parata di Cordaz per negare il 2-0 a Insigne, poi ci prova un paio di volte Mertens, ma si va all'intervallo sullo 0-1.