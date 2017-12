Serie A, Crotone-Napoli 0-1: decide il gol n. 117 di Hamsik

Il Napoli passa 1-0 a Crotone nell'ultimo turno del girone di andata di Serie A e si laurea campione d'inverno 2017. La rete decisiva la mette a segno Hamsik, al terzo gol nelle ultime tre partite, nella prima parte di un primo tempo che gli azzurri hanno dominato e avrebbero meritato di chiudere in vantaggio anche di due gol. Discorso diverso invece per la ripresa, quando i partenopei sono sembrati a tratti troppo superficiali e hanno tenuto i padroni di casa in partita fino all'ultimo minuto.

Crotone-Napoli 0-1 (cronaca e tabellino)

In palio c'è il titolo di campione d'iverno, il turnover può aspettare. Sarri schiera i titolarissimi con Hysaj a sinistra al posto dello squalificato Mario Rui e Maggio sulla destra, Zenga risponde con un 4-3-3 con Stoian e Trotta ai lati di Budimir e Faraoni che prende il posto di Sampirisi sulla destra.

L'avvio del Crotone è ordinato e coraggioso, ma col passare dei minuti il Napoli prende in mano il possesso palla e comincia a macinare gioco. La prima occasione è per Hamsik, ma lo slovacco, il cui record di gol viene celebrato con un patch speciale apposto sulle magliette degli azzurri, calcia alto (10'). Poco dopo ci prova Martens di testa, il Crotone si abbassa, aumenta la pressione del Napoli, che colleziona calci d'angolo (saranno 9 a fine primo tempo) e al 17' la sblocca proprio con Hamsik, che batte Cordaz con un sinistro all'angolino dopo bella azione corale (il capitano azzurro è andato in gol in tutte le ultime tre partite, non succedeva da due anni). Dopo il vantaggio il Napoli gestisce senza rischiare mai, al 35' ci vuole una super parata di Cordaz per negare il 2-0 a Insigne, poi ci prova un paio di volte Mertens, ma si va all'intervallo sullo 0-1.

La ripresa comincia con Sampirisi al posto dell'infortunato Simic e con un Napoli meno brillante della prima frazione. La squadra di Sarri sbaglia tanto in impostazione e regala energie al Crotone, Stoian mette i brividi a Reina dopo una grande azione personale (52'), i calabresi protestano per un tocco di mano in area di Mertens, poi il portiere spagnolo sbaglia il rinvio e serve Trotta, ma è bravo a recuperare sul tiro da fuori dell'attaccante (61'). Avvertito il pericolo il Napoli si rimette subito a macinare gioco e a creare occasioni, la risposta arriva immediatamente con la traversa da fuori di Insigne, poi Cordaz è bravissimo sul sinistro di Callejon prima che Zielinski prenda il posto del numero 24 azzurro. Il Napoli ci prova, ma non la chiude e allora il Crotone ci crede fino in fondo e Reina si deve superare per mettere in angolo il tiro a giro di Crociata (77'). Nel finale Zenga perde anche Faraoni, stremato, e si gioca il tutto per tutto inserendo Romero, ma è ancora il Napoli ad andare vicinissimo al 2-0 con Diawara e Callejon (doppio grande intervento di Cordaz). Poco prima del triplice fischio ptoteste calabresi per un possibile rigore, ma il Var non interviene.

Il Napoli è campione d'inverno per la quinta volta nella sua storia, due volte su quattro alla fine è stato scudetto.