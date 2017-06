Serie A, Crotone-Juve 0-2: Mandzukic-Higuain, +7 sulla Roma

CROTONE-JUVENTUS 0-2 (clicca qui per tabellino, cronaca e classifica)



La nuova Juve sa solo vincere e lo fa sempre senza subire gol: l'unica differenza tra il 2-0 di Crotone e le precedenti 3 sfide di campionato contro Lazio, Sassuolo e Inter è l'approccio un po' molle dei bianconeri, ma con una formazione per metà rivoluzionata era prevedibile aspettarsi qualche piccolo intoppo. Quel che conta, per Allegri, è aver portato a casa l'ennesimo successo che vale il +7 sulla Roma in classifica: avere le rivali così distanti potrebbe aiutare la sua squadra nel cammino in Champions.



La nuova fuga scudetto arriva in una serata senza particolare gloria: Allegri dà a Rincon e Pjaca la possibilità di partire titolari per la prima volta, rinunciando a Cuadrado e a Pjanic. Così davanti alla difesa ci sono più muscoli e meno inventiva, mentre il croato, sempre in palla nei pochi spezzoni in cui si era visto, sembra accusare il lungo letargo e non si accende quasi mai. In tutto il primo tempo la Juve tiene ovviamente l'iniziativa e forse risente anche dell'assenza di Alex Sandro a sinistra, perché Asamoah, oltre a sbagliare anche tocchi elementari, non spinge con la frequenza del brasiliano. Higuain e Dybala ci provano un paio di volte da fuori area, ma l'unica vera occasione arriva prima dell'intervallo, con Cordaz che respinge un colpo di testa di Pjaca e Ferrari che salva sulla linea sul pallonetto in realtà involontario di Dybala.



Nella ripresa Allegri non fa cambi e la sua strategia alla fine paga: al 60' il colpo di testa di Asamoah viene respinto difettosamente da Cordaz e Mandzukic segna il suo primo gol da "ala sinistra" con un comodo tap-in da centravanti. A chiudere i conti ci pensa invece Higuain su assist pregevole di Rincon che veste i panni di Pjanic proprio quando il bosniaco è entrato in campo al posto di Khedira. Lo stesso Pjanic potrebbe portare a tre i gol, ma la sua conclusione di stampa sulla traversa. Poco male: l'unica cosa che conta - come dicono a casa Juve - è un'altra. Ed è arrivata ancora una volta.