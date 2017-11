Serie A, Crotone-Genoa 0-1: Ballardini debutta con una vittoria

Nel lunch match della 13.a giornata di Serie A il Genoa passa 1-0 a Crotone e torna alla vittoria dopo oltre un mese (l'ultima risaliva allo scorso 15 ottobre, 3-2 a Cagliari). Il Ballardini ter comincia nel migliore dei modi: il successo permette al Grifone di respirare raggiungendo quota 9 in classifica, a -3 dai calabresi. Decisiva la scelta del tecnico di schierare la squadra senza un vero centravanti ma con Taarabt e Pandev che hanno spesso messo in crisi con i loro movimenti la difesa rivale. I liguri hanno dato poi l'impressione di aver ricevuto una 'scossa' dal nuovo allenatore, soprattutto dal punto di vista mentale: per avere la conferma bisognerà attendere la gara con la Roma domenica prossima a Marassi.



LA PARTITA

Gli ospiti, dopo una buona chance sprecata da Pandev, passano all'11': cross tagliato di Laxalt dalla sinistra e inserimento vincente di Rigoni, abile a soprendere di testa Martella. I padroni di casa faticano a reagire ed è ancora Rigoni, su ottimo servizio di Pandev, ad andare vicino al raddoppio: Cordaz respinge la conclusione ravvicinata del centrocampista. L'estremo difensore deve quindi compiere un non semplice intervento sul destro da fuori di Taarabt al termine di un'azione di ripartenza e sbarrare la strada alla grande a Rosi. Gli Squali si fanno vedere dalle parti di Perin solo nel finale di prima frazione approfittando del calo dei rossoblù: Simic non inquadra la porta da corner.



In avvio di ripresa Bertolacci sfiora il 2-0: splendida incursione e sinistro che lambisce il palo. Il Crotone, avendo difficoltà a trovare spazi, si affida invece alle conclusioni da fuori ma Perin non si fa sorprendere da Barberis e Mandragora. Nicola corre ai ripari inserendo Rohden per Martella e passando al 3-5-2: il cambio di modulo rinvigorisce i Pitagorici, incapaci però di creare vere occasioni da rete. Nemmeno l'ingresso di Tonev per Stoian modifica il corso della sfida: finisce 0-1 e l'ultima chance è dei liguri con il neo entrato Galabinov, stoppato da Cordaz.