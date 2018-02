Serie A, Crotone-Atalanta 1-1, Palomino gol all'89'

Poteva essere lo scatto decisivo verso la salvezza, ma sotto il diluvio dello Scida il Crotone viene raggiunto all'89' dall'Atalanta. Finisce 1-1 grazie a un gol di Palomino che rimedia così al vantaggio di Mandragora: i calabresi si portano comunque a +4 sulla Spal, terzultima, e centrano il quarto risultato utile di fila, ma è un punto amaro per Zenga. Gasperini andava a caccia della quinta vittoria consecutiva in trasferta, porta a casa un pari che non evita il sorpasso del Milan, con i bergamschi che scivolano all'ottavo posto.



Il campo pesante suggerisce a Gasp la mossa del doppio centravanti con Petagna e Cornelius in campo insieme dal primo minuto. Ma il digiuno dell'attaccante italiano prosegue: non segna in campionato dal 20 settembre, a Crotone non è mai riuscito neppure a tirare in porta. Nel primo tempo gli unici a rendersi pericolosi sono Nalini e Ilicic: in entrambi i casi, bravi i rispettivi portieri a deviare le loro conclusioni in angolo.



Gasperini, col Papu Gomez non convocato e ancora fuori per infortunio e con Orsolini passato al Bologna, non ha molte alternative in panchina per provare a sbloccare il risulato, così prova ad avanzare la posizione di Ilicic facendo entrare Freuler al posto di Petagna, mai in campo per 90 minuti in campionato. Anche con una punta in meno, l'Atalanta attacca di più, ma senza creare pericoli e così a dieci minuti dalla fine un clamoroso errore di Berisha consente a Mandragora di sbloccare il risultato. A quel punto Gasp mette dentro il baby Barrow, ma a segnare è un difensore, Palomino, che risolve una mischia in area.