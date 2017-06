Serie A, crollo Inter, sorpasso Milan, Roma a -6 dalla Juve

La Roma non molla il sogno scudetto, sbanca Bologna e resta a -6 dalla Juve. Ma la grande sorpresa della 31ª giornata arriva da Crotone, dove l'Inter perde la seconda partita consecutiva, si fa scavalcare del Milan (4-0 al Palermo) e scivola al settimo posto, fuori dalla zona Europa League proprio alla vigilia del derby. Si riapre così anche la lotta salvezza con i calabresi che risalgono a -3 dall'Empoli. Nelle altre gare colpaccio del Torino a Cagliari (ancora a segno Belotti che allunga in classifica marcatori), altro crollo del Genoa a Udine con probabile esonero di Mandorlini.



BOLOGNA-ROMA 0-3 (Fazio al 25', Salah al 41' p.t., Dzeko al 30' s.t.)

La Roma centra la sesta vittoria consecutiva tra campionato e coppe mettendosi alle spalle l'eliminazione dalla Coppa Italia e continuando la rincorsa alla Juve in campionato. Non è una Roma scintillante quella in azione al Dall'Ara, ma spietata contro un Bologna che parte a ritmi alti, ma fa fatica a rendersi pericoloso: Fazio sblocca il risultato al 25' sugli sviluppi di un corner, al 41' Salah raddoppia con un bellissimo pallonetto su assist di Dzeko. Donadoni si gioca la carta Di Francesco al posto di Verdi a inizio ripresa e la partita cambia: il figlio d'arte serve a Dzemaili una palla d'oro che lo svizzero sciupa con un colpo di testa centrale tra le braccia di Szczesny, poi colpisce il palo dopo aver saltato Juan Jesus e Manolas. La sfuriata dura poco, la Roma prende le misure e va in gol con Dzeko su assist di Perotti chiudendo di fatto la partita.



CAGLIARI-TORINO 2-3 (Borriello al 19' su rig., Ljajic al 33', Belotti al 39' p.t., Acquah all'8', Han al 50' s.t.)

Colpaccio granata in Sardegna. Mihajlovic schiera un Torino a trazione anteriore con Iturbe, Ljajic, Iago e Belotti dal 1' tutti insieme e fa esordire il nuovo acquisto Carlao: è lui il protagonista all'inizio, prima con un'occasione non sfruttata, poi con un retropassaggio un po' azzardato per Hart, infine con il fallo da rigore su Borriello che il centravanti trasforma portando in vantaggio il Cagliari. Il Toro però reagisce e dopo la mezz'ora trova due gol: il primo lo segna Ljajic con un gran destro da fuori sul quale Rafael non è irreprensibile, il secondo è del solito Belotti, di testa, su cross dalla destra di Zappacosta. Nella ripresa i granata non si fermano e all'8' arriva il tris di Acquah con un gran tiro dalla distanza deviato da un avversario, poi è Belotti nel finale a fallire una buona occasione. Poco male: il Toro vince (chiudendo in dieci per l'espulsione di Acquah) e lui è comunque in testa alla classifica marcatori. E nel finale c'è gloria anche per Han: primo gol nordcoreano in Serie A. Inutile, ma comunque storico.



CROTONE-INTER 2-1 (Falcinelli al 18' su rig. e al 22' p.t., D'Ambrosio al 20' s.t.)

Con Gagliardini fuori per infortunio, l'Inter perde la bussola nonostante un centrocampo muscolare con Medel e Kondogbia. Dopo due minuti Handanovic è costretto all'uscita per anticipare Rosi, al 17' Medel fa la frittata con un mani in area e Falcinelli trasforma il rigore dell'1-0. Passano 4 minuti e arriva il raddoppio: triangolazione non troppo rapida con Trotta, i difensori dell'Inter restano immobile e il centravanti batte Handanovic con un delizioso pallonetto. I nerazzurri non reagiscono e al 41' rischiano di crollare, ma Miranda salva sulla linea il tiro di Rohden. Pioli stravolge la formazione all'intervallo inserendo Eder e Palacio al posto di Ansaldi e Murillo. Nerazzurri a trazione anteriore: la prima occasione è per Perisic che dà solo l'illusione del gol, a trovarlo sugli sviluppi di un corner è D'Ambrosio, a segno per la seconda gara di fila. L'Inter a quel punto spinge e va vicinissima al pari con un palo di Eder su sponda di Icardi, ma rischia su un gran destro di Acosty sul quale Handanovic compie un miracolo. L'assalto finale produce altre occasioni con Perisic e Joao Mario, ma stavolta il Crotone non si fa rimontare e porta a casa una vittoria preziosissima.



MILAN-PALERMO 4-0 (Suso al 6', Pasalic al 19', Bacca al 37' p.t.; Deulofeu al 25' s.t.)

Non c'è storia a San Siro. I rossoneri sbloccano subito il risultato: Goldaniga ferma Deulofeu al limite dell'area, Suso calcia perfettamente la conseguente punizione e dopo 6 minuti bagna nel migliore dei modi il suo rientro in campo dopo oltre un mese di assenza. C'è sempre lo zampino dello spagnolo nel raddoppio al 19': cross per Pasalic che si vede ribattere la prima conclusione da Fulignati, poi non sbaglia il tap-in e segna la seconda rete consecutiva dopo quella a Pescara. La gioia del croato è in parte smorzata un paio di minuti più tardi quando si fa ammonire: diffidato, salterà il derby con l'Inter di sabato prossimo. Prima dell'intervallo arriva anche il tris: Carlos Bacca prima fallisce una grande occasione, poi di testa, su assist di Calabria, insacca al 37'. Nella ripresa il Milan gestisce il risultato ed è ancora Bacca, solo davanti a Fulignati, a fallire clamorosamente il 4-0. Ci pensa Deulofeu, allora, ad arrotondare il risultato, mettendo la ciliegina sulla torta dopo una gran partita. Il Palermo si arrende e chiude anche in dieci per l'espulsione di Gonzalez, i rossoneri si godono il sorpasso all'Inter.



UDINESE-GENOA 3-0 (De Paul al 20', Zapata al 31' p.t.; aut. Rubinho al 4' s.t.)

Non è servito l'ultimatum a Mandorlini a tirare fuori l'orgoglio del Genoa: i liguri crollano anche al Friuli e per l'Udinese è tutto facile. Il migliore in campo è Zapata, che va a nozze con le marcature blande e i ritmi lenti: gran lavoro del centravanti sull'azione che porta al primo gol realizzato da De Paul con un gran tiro da fuori dopo un appoggio corto di Evangelista; Zapata è protagonista in prima persona per il raddoppio con un bel tiro sotto la traversa. In apertura di ripresa la frittata la fa Rubinho sull'angolo di De Paul: il portiere non trattiene il pallone e lo spinge di fatto nella propria porta. Finisce praticamente qui, perché l'Udinese non fa troppa fatica a resistere al tentativo di rimonta rossoblù,